P2A : Des outsiders aux dents longues

La saison 2022-2023 ne semble pas se dessiner de la même manière et rares seront les rencontres qui seront jouées d’avance.

Bleid, Nothomb et Aubange en première ligne sur la grille

À en croire les pronostics des entraîneurs (voir en page de droite), trois équipes devraient se disputer le titre. Le Bleid cher à Kamel Bouzoubaa, qui a couru en vain derrière Messancy la saison dernière et qui a raté de justesse la montée en P1 en échouant lors du dernier match du tour final contre Assenois, rêve toujours de promener ses Oranges sur les terrains de la division supérieure. Plusieurs joueurs français ont débarqué, ainsi que l’Arlonais Erwin Rocca. L’effectif s’est donc renforcé en quantité, mais il a perdu le très précieux Evan Gustin, parti chercher fortune à Ethe. Le T1 a réussi à persuader l’indispensable quadragénaire Mamadou Faye d’effectuer une pige d’un an supplémentaire, ce qui fait de Bleid un incontestable cador de la série.

Les deux autres équipes régulièrement citées ont des profils différents. Nothomb, qui perdu David Perrin, le meilleur buteur de la série, restera une équipe offensive avec un trio composé de Xavier Gena, Martin Mairlot et Valentin Klein, autre buteur de qualité venu d’Habay-la-Vieille. Aubange, qui n’a pas pu éviter la culbute de P1 en P2 en fin de saison, a gardé tout son effectif à l’exception de Mboyo et Moutombi, qui n’étaient pas des titulaires à part entière. Durant le mercato, plusieurs jeunes d’Arlon B et Logan Collin sont arrivés. Ils permettront à Luis Lino de présenter un noyau rajeuni, mieux équilibré et surtout quantitativement renforcé.

Jamoigne et Saint-Mard déplumés, mais…

Derrière ces trois équipes, d’autres écuries semblent armées pour viser les places d’honneur et par conséquent le tour final. Jamoigne et Saint-Mard restent des valeurs sûres, malgré les nombreux départs enregistrés. Les descendants de P1 viennent d’ailleurs d’écarter Aubange en Coupe de la province (4-2).

Saint-Léger, Vance et Tontelange ont, eux, de nouvelles cartouches dans leur effectif. On doit toujours se méfier des équipes B: les jeunes d’Arlon et de Meix sont capables du meilleur comme du pire. Les équipes montantes de Martelange et Tintifontaine ont de l’ambition et regardent directement vers la colonne de gauche. Il faudra aussi se méfier d’Habay-la-Vieille, qui a certes perdu ses buteurs Klein et Ferauge (24 et 7 buts la saison dernière), mais qui a renforcé son secteur défensif avec l’arrivée de Gil Grevisse comme joueur-entraîneur.