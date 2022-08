Douze mois plus tard, les Arlonais n’entament plus le championnat dans la peau d’un favori, mais plutôt d’un outsider. Ils ont perdu Robin Gillard derrière et surtout Thomas Macalli devant."Si on peut jouer le Top 5, c’est déjà pas mal, lance le coach Guy François.Si on termine à la 5e place, cela voudra dire qu’on aura fait un bon championnat. Il va y avoir beaucoup de tension, beaucoup de pression, en haut de tableau comme en bas. Il va en falloir, des points, pour se sauver. Parce que les montants ont une bonne équipe. Entre jouer la mi-classement et le maintien, il n’y aura pas une grande différence. Ça pourra aller vite. Il faudra faire attention."

Macalli parti, Arlon ne va-t-il pas rencontrer des problèmes pour secouer les filets?"On n’a pas un joueur qui va marquer 25 buts, comme Thomas, relève Guy François.On a de très bons attaquants sur le plan footballistique, mais qui ne regardent pas spécialement à leurs stats. Pour eux, il arrive que le geste soit plus important que de mettre le but. Mais si on veut jouer un rôle intéressant dans ce championnat et atteindre notre objectif, Il va falloir que les stats (buts et passes décisives) prennent plus d’importance. Il faudra plus de réalisme, d’efficacité devant le but."

Victor Hausman (11 buts l’an dernier), Rocca et Sicaja devront prendre leurs responsabilités. Et Lakaye aura un rôle plus offensif.

Défense à trois?

Le secteur défensif doit également s’améliorer."La saison dernière, on avait encaissé beaucoup trop de buts inutiles, acquiesce l’entraîneur.Il faut plus de rigueur défensive." Guy François a effectué des essais cet été, avec notamment une défense à trois. "C’est bien pour mettre les joueurs en difficultés, dit-il.Par moments, c’était bon, et à d’autres, c’était moins bien. Ce n’est pas tout à fait neuf non plus. Quand on devait forcer un résultat, en fin de match, on jouait déjà à trois derrière. Mais jouer à trois dès le début, ce n’est pas la même chose. Cela met plus de pression sur les joueurs, car il ne faut pas se tromper. Au moins, cela les fait progresser. L’esprit de décision est plus important, les déplacements, l’anticipation, la concentration."

Le coach a aussi innové en plaçant son fiston, Adrien, derrière. Une formule pas vraiment convaincante. " Avec Adrien, il y a plus de stabilité et de rigueur derrière. Mais il manque trop au milieu, ça se remarque directement. Il y a moins d’équilibre dans l’équipe. Adrien a plus d’importance et plus d’impact au milieu."

Les Arlonais ne sont pas encore prêts physiquement. " On n’est pas capable de tenir plus d’une heure le foot qu’on veut développer, il faut plus de volume de jeu,lâche Guy François. La majorité des joueurs sont arrivés avec pas mal de retard à la reprise. On ne sera pas à 100% contre Ethe." Puis ce sera Longlier et La Roche au menu."Trois adversaires contre qui on a toujours été en difficulté. En même temps, c’est intéressant, pour voir dans quelle direction on va et pour voir si les joueurs sont prêts à changer la tendance et à montrer l’état d’esprit qu’il faut."