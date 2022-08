L’objectif est assez similaire du côté d’Étalle où Sébastien Médard, qui a longtemps porté les couleurs de l’équipe fanion et de la réserve, a pris les rênes."On espère, dit-il,terminer dans les cinq premiers mais le but est d’intégrer un maximum de jeunes qui ont été formés dans les équipes provinciales et qui ont du potentiel mais qui seront sans un peu légers face aux grosses cylindrées."

Léglise, à l’instar de Sainte-Cécile (voir encadré) tentera de repartir sur de bonnes bases après sa relégation."Nos objectifs sont de former un nouveau groupe en intégrant les jeunes du club qui ne peuvent plus être alignés en U21,annonce Manu Godart qui est resté à la barre.Au niveau du classement, on espère finir dans le milieu de tableau."

Gare à Assenois B!

Du côté d’Assenois, où une équipe B a été mise sur pied cette saison, le développement de joueurs venus des U19 provinciaux sera l’un des objectifs majeurs."Le but est qu’ils se rapprochent de l’équipe A", annonce le coach Jean-Christophe Koenig. Avec des joueurs comme Nathan Raguet, Sébastien Michiels, Thomas Chavée ou encore Jonathan Fries pour les encadrer, cette formation pourrait cependant en surprendre plus d’un.