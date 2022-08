Cette fois, Rochefort ne peut plus se louper

Comme l’an passé, Rochefort est considéré par tous comme l’ogre de la série. Dans notre supplément 2021, quinze entraîneurs déjà plaçaient Rochefort sur la plus haute marche du podium. Seul Benoît Waucomont, l’entraîneur de Richelle, avait misé sur Onhaye. On sait ce qu’il est advenu: c’est Dison, que personne n’avait cité, qui a décroché le titre.

Avec ses neuf nouvelles recrues, Rochefort n’entend plus laisser qui que ce soit lui griller la priorité. " L’objectif, c’est d’être champion, prévient le coach Yannick Pauletti.Bien malin est celui qui peut identifier des favoris potentiels. On a décidé tout d’abord de regarder chez nous. Je ne regarde pas ce qu’il se passe ailleurs. La pression?On apprend à vivre avec. C’est stimulant d’avoir chaque semaine l’impression de devoir donner deux fois plus que les autres, face à des adversaires surmotivés. Ce n’est pas un problème."

Pour ne rien laisser au hasard, le club a organisé deux stages durant la préparation, l’un à Knokke et l’autre à Florenville. Pauletti assure que son groupe vit bien et que tout le monde s’est bien intégré. " Notre force, c’est le collectif. Cette année, on sent une dynamique collective. C’est le maître mot: que l’individu s’intègre au groupe. Il n’y aura personne au-dessus".

Les Rochefortois lanceront leur championnat ce dimanche 28 août à Habay-la-Neuve… que Yannick Pauletti place à la première place dans son tiercé. Habay que sept entraîneurs de la série placent dans leur tiercé. Hormis Rochefort, seul Raeren récolte plus de suffrages que l’équipe de Samuel Petit, qui a profité de l’exode givrytois pour se renforcer sérieusement.

À en croire les pronostics, Mormont et Marloie devraient vivre une saison tranquille, en milieu de tableau.

Les autres clubs luxembourgeois, en revanche, ne sont pas vraiment pris trop au sérieux. Plusieurs entraîneurs verraient bien trois équipes de notre province aux trois dernières places au terme du championnat. Sans surprise, dix entraîneurs font de Givry un futur descendant.

Neuf entraîneurs voient également Meix-devant-Virton dans les trois derniers, tandis qu’ils sont cinq à mettre Durbuy et Libramont dans le panier des relégables. À eux de faire mentir les pronostics.