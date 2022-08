Bouillon vise très haut à nouve au, mais ne sera pas seul

Le T1 bouillonnais n’a pu s’en faire qu’une petite idée le week-end passé, à la faveur d’une large et convaincante victoire à Étalle, en 16ede finale de la Coupe, mais il peut être assuré que l’opposition sera tout autre dans une campagne qui s’annonce serrée.

Plusieurs équipes n’hésitent pas, en effet, à affirmer leurs prétentions, de Nothomb B à Muno en passant par Villers-devant-Orval, tandis que l’équipe B d’Habay-la-Neuve apparaît redoutable aux yeux de pas mal d’observateurs. Et des entraîneurs de la série qui, pour la plupart, la citent dans leur tiercé pour cette saison. "Je peux les comprendre, commente le coach habaysien Jonathan Michaux.Ils prennent en compte le projet habaysien et le fait que des joueurs pourraient venir de la D3. Notre équipe joue certes très bien au football, mais elle doit encore apprendre la rigueur et l’efficacité. Maintenant, on ne va pas cacher que notre objectif est de monter le plus vite et le plus haut possible. Plus l’écart est réduit avec l’équipe A, mieux c’est pour aguerrir les joueurs."

Mayon: retour gagnant?

Les Habaysiens ont les dents longues, c’est une évidence. Et c’est le cas à Nothomb B aussi, où Jean-Claude Mayon est revenu quatre ans après avoir décroché un titre de vice-champion derrière Arlon B. Il cherchait un projet plus ambitieux que celui d’Étalle (où il officiait la saison passée) et il a trouvé son bonheur dans la vallée de l’Attert. "Les résultats en Coupe sont encourageants, observe-t-il.On a battu des candidats au titre, Toernich et Vaux/Sûre, un descendant de P2, Léglise, et on a sorti une belle équipe de Libramont B ensuite. On a de bons jeunes et j’ai fait revenir des garçons comme Axel Collard, Julien Finzinger, Christophe Dalcanale ou Jordan Bernard pour les encadrer. On veut viser haut, mais la série sera solide avec Villers, Habay ou encore Bouillon. Des points se perdront en route et je pense que le plus régulier émergera."

Loits a changé d’écurie

De la régularité, Manu Branco et Julien Salpetier espèrent en afficher aussi avec leurs équipes respectives, Villers-devant-Orval et Muno, mais ils doivent composer avec quelques soucis."Au complet, on aura un rôle à jouer,assure le premier.On est mieux armé que l’an dernier(NDLR: avec l’arrivée du serial buteur David Loits, auteur de 44 buts avec Muno la saison passée),mais il manque toujours l’un ou l’autre gars chaque week-end. L’an passé, je n’ai jamais pu aligner deux fois de suite la même équipe."

Le second, passé cet été de Les Bulles à Muno en emmenant quelques joueurs avec lui, est surtout inquiété par une cascade de blessures."Lambert, Cornerotte, Filbiche, Vernel ou encore François ont ou ont dû composer avec divers pépins,confie-t-il.J’ai dû faire appel à des joueurs de réserve, dont certains qui m’ont surpris et ont été intégrés dans le groupe. Mais j’espère quand même récupérer un maximum de monde."

Deuxièmes la saison passée, devancés de justesse par Tintifontaine, les Munassiens pourront-ils faire mieux cette fois?"Je suis venu pour jouer le titre,répond Salpetier.Et je voyais Bouillon et Sainte-Cécile comme principaux adversaires. Mais j’ai le sentiment qu’il y aura aussi d’autres candidats, comme Habay-la-Neuve et Villers. Au fond de moi, j’espère toujours atteindre le top 2."