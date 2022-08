P3D : Bomal le favori, avec Heyd et Bourdon comme challengers

32 buts en Coupe

Arrivé de Beaufays pour remplacer Pascal Jacquemin, l’entraîneur Fabrice Bosny n’est pas un novice dans la province. Épaulé par Jean Heid, toujours à ses côtés, il avait été sacré à la tête de Bourcy en 2019. Les lauriers, le Bomalois y pense sans doute, mais il ne veut pas faire une fixette,"sinon cela risque de se retourner contre nous. L’objectif est d’accrocher le podium. Le risque en visant trop haut est de ne pas atteindre son but et d’être très déçu à l’arrivée. L’essentiel reste de prendre du plaisir."

Bomal n’a pas attendu le début du championnat pour impressionner. Les attaquants rouges ont été les plus prolifiques des séries de P3, avec 32 buts au compteur en quatre rencontres."Je supposais bien que les gens allaient nous citer. Il faudra prendre match après match. Nous serons attendus partout, mais ni les joueurs ni moi n’avons de pression."

Expérience offensive pour Heyd

Une seconde équipe peut rêver du titre, selon les entraîneurs: Heyd. Si les Étoilés n’ont terminé qu’à une décevante 8e place la saison dernière, ils se sont renforcés durant la trêve."Nous avons fait les transferts justes en visant ce qu’il nous manquait, notamment de l’expérience dans le secteur offensif,commente le cornac heydois David Van Brussel.Mais je suis étonné de nous voir aussi haut. Pour moi, Bomal est mieux armé. Après, nous n’allons pas nous cacher: nous visons le podium. Mais je considère qu’au moins huit équipes pourront se mêler à la lutte: Bomal, Bourdon, Odeigne, Rendeux, Vecmont, Champlon, Oppagne B et nous."

Pour le coach des Sang et Or, la nécessité sera de garder le groupe concerné durant toute la saison. Les habitudes et mentalités ont changé, le foot n’est plus une priorité."On ne peut plus compter sur 14 joueurs qui jouent les 26 matches. Maintenant, il te faut 23 gars qui jouent chacun 20 matches. Je leur demande donc d’être à 100% quand ils sont au foot. Et s’ils ne sont pas là, ils savent qu’un autre fera le boulot à leur place."

Que ce soit du côté bomalois ou heydois, on sait que la régularité sera la clé dans une série où, comme le dit l’adage, tout le monde peut battre tout le monde.