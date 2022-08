Douze ans plus tard, beaucoup prédisent un même sort aux Méchois qui ont repris l’ascenseur deux ans après leur première accession en D3 ACFF. Moyens financiers bien plus limités que la majorité des clubs de la série et, par corollaire, noms moins ronflants dans l’effectif: les Gaumais seront-ils suffisamment armés pour mener à bien leur mission sauvetage?

Philippe Petit, leur coach, ne se formalise nullement des pronostics qui renvoient son équipe là où elle était encore il y a quelques mois."Vous savez, dit-il,personne ne nous voyait jouer les premiers rôles à l’entame de la saison passée. Et personne ne vous voyait émerger dans le tour final. On a su relever un défi, on en est encore capable cette fois. D’ailleurs, je n’ai même pas envie de parler du maintien, je veux tenir un discours plus positif."

Ce qui n’empêche pas le T1 méchois de poser un regard lucide sur une préparation un peu trop chaotique à son goût."Je ne retrouve pas la fluidité et l’allant que nous avions montrés au tour final, confie-t-il.Paradoxalement, le tout premier match, à La Roche, était plutôt bon, mais pour les autres, l’équipe paraissait un peu essoufflée (NDLR: résultats ci-contre).Est-ce parce qu’on avait généralement une grosse séance physique deux jours avant ces rencontres? Ou parce qu’on s’est vus trop beaux? Toujours est-il que j’attends davantage. On cherche aussi la meilleure formule avec les nouveaux joueurs."

Day, Godfrin et des incertitudes

Les changements ne sont cependant pas nombreux. Meix a perdu Aubois et Neetens (et cherche encore un successeur à celui-ci), mais récupère deux éléments-clés de son doublé Coupe – championnat en 2018: Nicolas Day et Cyrille Godfrin. Et, avec eux, quelques incertitudes aussi: le premier doit retrouver ses repères après quelques saisons sans football ou presque, le second, à la sortie d’une campagne difficile à Ethe, a subi une opération du ménisque et doit reprendre du rythme."Mais on sent qu’il peut nous apporter quelque chose qu’on n’a pas en pointe d’attaque",ajoute Philippe Petit.

Cela pourrait s’avérer d’autant plus précieux que Breda, meilleur buteur méchois la saison passée, n’est pas apparu particulièrement affûté récemment, après son retour de vacances.

Pour étoffer son noyau, Meix a aussi, et comme souvent par le passé, fait appel à des éléments qui auront tout à prouver à ce niveau (Erdeljan, Puffet, Pietquin) et compte aussi sur quelques jeunes dont le médian Plainchamp qu’on a vu très à son affaire le week-end passé contre Ethe.

Soit quelques éléments très déterminés à l’idée de se faire un nom à cet échelon. Et c’est toujours utile quand il s’agit de relever un solide défi.