Basket (R2 messieurs) : Saint-Hubert veut se rassurer au plus vite

L’équipe semble armée pour faire au moins aussi bien. Voire terminer dans la première partie de tableau?"L’objectif, c’est d’aller à nouveau chercher au minimum 10 victoires. Et on verra où cela nous mène. Peut-être un Top 8, pourquoi pas. Notre force, c’est qu’on a un noyau plus complet. Les jeunes (Motch et Pierret) arrivent et poussent les autres. Ils amènent une saine concurrence, ils prennent leurs responsabilités. Pierret doit apprendre, bien sûr, mais je pense qu’il a un coup à jouer dès cette année. Motch, il est encore un peu discret, mais il pourrait amener un plus en cours de saison. Ce qu’il montre dès à présent, c’est encourageant."

Un vrai plus, Marius

Quant au très polyvalent Marius Poncin, arrivé de Bastogne, il sort déjà du lot. " Il a un impact physique, il est dynamique, il attaque l’anneau, il est agressif en défense, se réjouit Bastien Gilain.Il peut, assez vite, s’imposer dans l’équipe. C’est un transfert très intéressant. En plus, il a une super mentalité."

La série est assez nouvelle."Les équipes bruxelloises qui nous avaient bien réussi ne sont plus là, note le coach.Mais ça va être chouette de découvrir d’autres clubs, d’autres mentalités. Les favoris? Pour moi, Genappe, Gembloux, Profondeville et Aubel sont au-dessus de la mêlée."

Saint-Hubert devra, à nouveau, essayer de faire la différence à domicile. L’équipe a gagné en confiance, depuis l’an dernier, et il s’agira de le montrer."C‘est clair, acquiesce Bastien Gilain.On ne doit pas avoir peur. De personne. Ce que je ne veux vraiment plus, c’est de prendre des casquettes, même contre les équipes du top. C’est arrivé plusieurs fois l’année dernière, contre Gembloux, Mont-sur-Marchienne et Aubel, et ça ne doit pas se reproduire. On a nos qualités, un groupe très intéressant. Si on veut progresser et devenir une valeur sûre de la régionale, il faut être dans le coup à chaque match. Ne pas calculer, ne pas partir battu d’avance. J’ai insisté là-dessus dès la reprise des entraînements."

Le point noir de l’été, c’est la blessure d’Antoine Noël, qui est sur la touche depuis le début du mois d’août, victime d’une double entorse dès le premier match."Je pense qu’il va rater le début de championnat, regrette le coach.Ensuite, il lui faudra le temps pour revenir en forme. C’est aux jeunes à saisir leur chance et c’est ce qu’ils font."