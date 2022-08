Basket : Les Arlonais vont devoir bosser pour assurer leur maintien en régionale

Overal et Cornet sont restés en P1 et seul M’Baye est arrivé, de Musson. Inutile de tourner autour du pot: ce sera dur d’assurer le maintien au terme de cette saison qui sera celle de la découverte et de l’apprentissage avant tout. " On part dans l’inconnu. En dehors de Saint-Hubert, on ne connaît rien de nos adversaires, lance Denis Jacquemin.Si on se maintient, ça voudra dire que l’équipe aura bien progressé et qu’elle aura acquis de l’expérience. Le premier tour va être très compliqué. Il faudra jouer chaque match avec la même intensité qu’en play-off. On n’aura pas le choix."

L’équipe du chef-lieu est capable de créer quelques surprises. Mais il va falloir sortir le grand jeu. Et les coudes."Faire la différence grâce à un basket rapide, c’est fini, lâche le coach.En régionale, ça provoque, ça rentre dedans, ça joue physique. Il y a beaucoup plus de joueurs expérimentés, qui ont joué à un niveau supérieur, et qui savent se placer correctement et donner les coups qu’il faut. Et nous, on ne réagit pas bien. Les gars pleurnichent, rouspètent et on perd notre basket. Ça râle de tous les côtés. Il va falloir apprendre à encaisser les coups et à en donner aussi. Ne pas éviter les contacts. Dans ce domaine-là, on doit beaucoup progresser. On est en hommes, on n’est plus en jeunes."

Tiberghien et Vukovic en leaders

Seuls Tiberghien et Vukovic ont l’expérience de la régionale. Ils auront un rôle déterminant, de leaders, tout au long de la saison. Mais la réussite passera aussi par les gamins Van Hamme, Van Bemten, Bernard et autres, qui ont une belle opportunité devant eux et qui devront montrer ce dont ils sont capables et franchir un palier. Et il va falloir être régulier."La défense et notre jeu rapide, ce sont nos principaux atouts pour l’instant,enchaîne Denis Jacquemin.Et on travaille le shoot, pour s’améliorer contre la zone, parce qu’on va certainement en affronter. Il faudra cinq ou six gars au-dessus de 10 points marqués à chaque match. Vukovic, il peut tourner à 15-20 points de moyenne. J’espère que cette année, les arbitres siffleront les fautes sur lui et que ce ne sera pas comme en P1."

Tiberghien se fait opérer au doigt ce vendredi et il manquera le début de la compétition. Quant à Van Hamme, il est probablement out jusque la fin du mois de septembre.

Notons que le premier derby contre Saint-Hubert arrivera assez vite. Il est programmé le samedi 1er octobre, en Ardennes.