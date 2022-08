Avec Prévot, le ROC vise le top 5

Une meilleure possession

Pour cela, il faudra gagner en sérénité. C’est du moins ce que pense l’entraîneur, Benjamin Simon. " L’an passé, nous avons reçu 61 cartes jaunes, lance-t-il.Quand on écope d’autant de biscottes, on ne peut pas tout remettre sur les décisions arbitrales. J’aimerais donc que mon équipe gagne en sérénité. Comment? En développant une manière plus saine de jouer au football. Nous devons apprendre à mieux gérer nos émotions. Et je pense que cela peut se régler via une meilleure circulation du ballon et avec des intentions communes à chaque instant. On doit mieux gérer nos moments forts et nos moments faibles." Renaud Van Geen enchaîne:"Cela fait plusieurs années que nous essayons de jouer au football depuis l’arrière. Nous ne le faisons pas toujours très bien, mais c’est en tout cas une philosophie qui nous tient à cœur. Nous essayons de combiner, de repartir au sol et de développer des automatismes dans nos transitions défensives et offensives."

Un noyau bien balancé

Dans un tel système de jeu, La Roche regrette évidemment la perte de Loïc Hatert, combinée à celles des pistons Quentin Grommen et Tom Wallens. Pour les remplacer, les dirigeants rochois ont misé sur plusieurs profils. " Nous avons transféré énormément de jeunesse, précise Benjamin Simon.Travailler avec des jeunes, c’est mon dada. À cela, nous avons ajouté de l’expérience avec les retours de Kevin Remy, dont la jovialité est précieuse dans un vestiaire, et de Nicolas Prévot, qui doit nous aider à gagner en sérénité, comme je l’ai dit auparavant."

" Nous avons des très jeunes et des très vieux, sourit Renaud Van Geen.Cela nous offre un noyau bien balancé. À voir ce que ça donnera quand nous entrerons dans le vif du sujet." Premier élément de réponse à Sart ce samedi 27 août.