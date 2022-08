Passage des joueurs de l’équipe A vers l’équipe B: le statu quo pour l’heure

Le dossier a pris du retard

Mais, pour qu’elles soient avalisées, encore fallait-il qu’elles soient acceptées par la Commission francophone d’étude et donc l’ensemble des cinq provinces wallonnes. Il n’en est rien cependant; le dossier a pris du retard et ne pourra être pris en compte cette saison. On en restera donc au règlement précédent, au moins pour une saison encore.

Pour rappel, la nouvelle formule prévoyait deux adaptations.

1. Le passage de trois joueurs de A en B ne serait plus accordé que dans le cas où les deux équipes (A et B) évoluent au même niveau. En revanche, avec une division d’écart, le nombre serait limité à deux. Et à un seul joueur s’il y a deux divisions d’écart.

2. La règle ci-dessus ne vaudrait que pour les joueurs de 21 ans et plus. En revanche, les moins de 21 ans pourraient passer librement de A en B et de B en A, et sans limite en ce qui concerne le nombre.