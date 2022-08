La guigne pour Grégoire sur le Chouffe Marathon

À 16 unités près, 667 contre alors 683, ils étaient aussi nombreux qu’en 2019 à s’élancer de la Brasserie d’Achouffe, sur 65 et 95 km, pour la 5edes sept manches du Belgian Ardennes Marathon Series.

Sur l’épreuve reine, le bien nommé Chouffe Marathon, à 40 ans, Joris Massaer a écrit une 6efois son nom au palmarès, après un dernier succès en 2016. Après avoir fait exploser un groupe de cinq coureurs dans l’ultime mur, le champion de Belgique 2013, et médaillé six fois en argent ou bronze, a devancé, au terme de 4 heures d’effort, deux anciens pros sur route, le Namurois Laurent Evrard et Thomas Sprengers. Joyce Vanderbeken, championne de Belgique en 2020, a gagné en dames.

De Lie, 29eet 4 km en trop

Nos représentants n’ont par contre pas été à la fête, c’est peu dire. Simon Grégoire, qui restait sur une victoire trois semaines plus tôt sur la précédente manche du BAMS, sur 105 km à l’Hard’n Mountainbike Marathon, a retrouvé la poisse en chemin. Après avoir déjà crevé à la Hallonienne alors qu’il faisait la course en tête, le Barvautois a connu pareille mésaventure."On était cinq devant, avec Massaer, Evrard, Sprengers et Rombouts, puis j’ai crevé au 37ekm, peste-t-il.Je n’ai pas pu réparer, le pneu était trop abîmé."

Simon Grégoire tâchera de se refaire une santé sur la Vélomédiane samedi, puis le week-end suivant, sur le national marathon à La Roche.

Dérailleur cassé pour Mottet

S’il a fini 1erprovincial et 29een 4 h 28, Axel De Lie s’est, lui, égaré."Et même deux fois. J’ai fait 4 km en trop et perdu dix minutes, regrette le Lescheretois.Avant de me tromper pour la première fois, j’avais deux minutes d’avance sur le 15e."

Comme Simon Grégoire, Ludovic Mottet a été contraint à l’abandon. Après avoir cassé son dérailleur au bout de 20 minutes de course seulement, alors qu’il pointait dans un 2egroupe, derrière six hommes."C’est d’autant plus dommage que j’avais fait du Chouffe Marathon un test pour les championnats de Belgique,dit-il.Je suis directement rentré chez moi pour faire à la place une longue sortie sur route."

