Le bonheur de me retrouver sur un terrain de football avec des jeunes après avoir pris plaisir à préparer la séance d’entraînement. Les rencontres avec les responsables des commissions de jeunes, les bénévoles, les arbitres, les spectateurs. Je pense que je ne pourrai jamais me priver de football.

Physiquement, vous arrivez à accompagner vos ouailles?

(Rire). Bien sûr. Malgré une prothèse de la hanche, des ligaments croisés déchirés. Je présente tous les exercices. Je veille avant tout à mettre l’accent sur ce qui n’a pas fonctionné durant l’entraînement ou le match précédent.

Depuis mes débuts comme entraîneur (NDLR en 1988), je n’ai jamais eu de souci avec mes jeunes. Ils sont respectueux, attentifs, simplement désireux d’apprendre. En fait, ils sont à l’image de leur coach. Si celui-ci est rigoureux, ponctuel, respectueux, les gamins le seront aussi.

Vous participez tout de même à des recyclages?

Jamais, mais je veille à me documenter, à être attentif aux dispositifs mis en place par les coaches les plus réputés. Je prends aussi conseil auprès de spécialistes. J’ai ainsi beaucoup appris chez Eddie Rob (NDLR: le Houffalois préparateur physique du FC Bruges) pour tout ce qui concerne les exercices d’échauffement.

Depuis vos débuts fin des années 80, à l’instar de la société, le football a tout de même évolué?

C’est vrai que si l’on se place sur le terrain de l’exigence et du savoir-vivre, c’est plus compliqué aujourd’hui. Mais ce qui m’interpelle le plus, ce ne sont pas les problèmes d’agressivité ou le comportement de certains jeunes, mais bien la démotivation des parents. On ressent nettement moins d’engouement et de vie dans les buvettes.

Vous avez passé l’essentiel de votre carrière avec les U19, les juniors. À Wincrange, vous prenez en charge les U15. Un autre monde?

Humainement parlant, c’est vrai que j’ai toujours eu une prédilection pour les juniors. J’ai aligné dix saisons consécutives au Léo de Bastogne, avec des coaches d’exception: Rachid Belhout et surtout Guy Dardenne, qui reste la référence à mes yeux. Mais là, c’est un beau challenge qui m’attend. Je m’occupe des U15. J’ai la responsabilité d’un groupe de 28 éléments qu’il va falloir scinder en deux équipes. Qui plus est, ce noyau est multiculturel et compte bon nombre de nationalités: croate, portugaise, capverdienne notamment.

Vous insistez sur le côté relationnel, les rencontres de la troisième mi-temps. Vous ne risquez pas d’être dépaysé au Grand-Duché?

C’est plus anonyme. Moins chaleureux. Mais j’y ai vécu de belles expériences par le passé à Wiltz et à Norden avec les U17. De plus, j’emmène un vieux copain, qui connaît bien la maison: Richard Wirard. Il va venir me donner un coup de main.