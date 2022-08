Un Libramont qui n'aura plus rien à voir avec celui de l'an dernier

Cette saison, Libramont ne veut plus vivre le stress de la descente."La présidente nous a dit que nous devions essayer de jouer la première partie de tableau, commente Logan Draux.Nous voulons réaliser une meilleure saison, en se sauvant le plus rapidement possible. Nous savons qu’il faudra prendre un bon départ. Cela m’embête un peu de jouer Arlon en ouverture, mais nous ne pourrons pas nous louper."

L’une des tâches de Logan Draux sera de redonner de la confiance et de l’envie à un groupe qui ne prenait plus énormément de plaisir en fin de saison dernière."C’est quelque chose sur lequel nous travaillons avec le coach de la P1, confirme Logan Draux. Il faut motiver les filles, être positif et créer un groupe. Mais c’est bien parti. L’ambiance est bonne, les filles ont la bonne attitude, elles sont dans le bon mood. Cela change avec la fin de la saison dernière où il n’y avait plus rien."

Un seul match pour Juliette Léonard

Les forces de Libramont cette saison? Un jeu rapide et un groupe plus équilibré, mais aussi plus expérimenté avec des filles comme Lemmer, Eischen et Jourdan."Ce sont des joueuses qui ont déjà évolué à ce niveau et qui pourront encadrer le groupe. Cela va aussi donner du soutien à Angélique Charlier. Les forces de Libramont? Je pense que nous pourrons être dangereux à tous les postes, ce qui n’était pas forcément le cas l’an dernier. Il y aura plus de vitesse dans notre jeu, je veux que cela aille vite en attaque et les filles seront plus organisées. Nous avons beaucoup travaillé la lecture du jeu et l’agressivité défensive.

Notons que Libramont a repris dès le 18 juillet avec notamment des séances avec le préparateur physique. Et que Juliette Léonard partira en Erasmus à partir du 09 septembre."Elle jouera le premier match, c’est tout, note Logan Draux. Un retour de Giberti? Elle reprendra en P1."