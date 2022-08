Plus mature, cet Arlon-là n’aura pas besoin de temps d’adaptation

Talentueuses, les jeunes arlonaises savent ce qu’elles doivent corriger pour vivre une année tranquille."Il faut progresser au niveau des pertes de balle. L’an dernier, les gens disaient que nous avions une mauvaise défense, mais nous encaissions beaucoup de paniers sur des pertes de balle, juge Serge François.Je veux aussi travailler le rebond défensif. L’arrivée de Théa Leveling fera du bien à ce niveau-là. Et enfin, la dernière chose, c’est le fait de savoir gérer son match. Je ne compte plus le nombre de rencontres où nous menions avant de laisser filer le match dans le fin. Il faut mieux gérer nos émotions. Mais j’ai vu contre Ciney en Coupe que nous avions progressé à ce niveau.Le jeu est resté structuré, nous n’avons pas emballé la rencontre. Pour le reste, notre style de jeu ne changera pas même si j’ai procédé à quelques retouches."

«Bien débuter la saison»

L’Arlon de cette saison semble en tout cas plus mature que l’an dernier."Aux entraînements, les filles sont plus sérieuses, plus appliquées, moins jouettes, affirme Serge François. J’espère que notre début de saison va permettre de nous lancer et de nous donner de la confiance. Libramont en ouverture? Ce sera déjà un match très important."