Les tableaux messieurs 2 et messieurs 2 plus de 35 ans ont été remportés par Jérôme Rossi. Le Virtonnais d’origine (il a touché ses premières balles jaunes à Saint-Mard), après s’être exilé longtemps au TC Châtelet d’Habay, a signé son retour en terre gaumaise avec un transfert à Virton à la clé."Pour les fêtes, je m’étais offert des nouvelles raquettes qui me convenaient parfaitement pour jouer sur dur,râle-t-il.Mais une fois le retour sur terre battue, ce fut une véritable cata. Je n’en touchais plus une. Je me suis résolu à les mettre en vente sur les réseaux sociaux."

Bien lui en a pris. Il termine la saison en boulet de canon, avec des victoires entre autres, sur les B-4/6 Ralph Di Marco et Michaël Thilmany.

À la présidence du club virtonnais, Olivier Balthazar se réjouit de la réussite du tournoi."Jérôme a marqué le tournoi de son empreinte sur le plan sportif,constate Olivier,mais nous avons connu une belle semaine, malgré le 15 août qui tombait un lundi et offrait un long week-end dont beaucoup ont profité, et aussi la fête de Saint-Mard. On peut regretter que depuis la réforme des classements, les joueurs aient tendance à déserter les catégories d’âge pour se replier sur les catégories Open. Le nouveau système de décompte des points pousse les compétiteurs à s’inscrire dans les catégories qui rapportent le plus de points. Cela déséquilibre les tableaux."

Inquiétude et déception

Autre sujet d’inquiétude pour Olivier Balthazar, le développement de son club:"Saint-Mard s’est développé de manière exponentielle et compte maintenant trois fois plus de membres que nous. Nous nous entendons très bien avec eux, mais ils disposent d’atouts dont nous ne disposons pas. Ils ont de l’espace pour développer leurs infrastructures, une plaine de jeu pour les enfants, le terrain de foot et maintenant des padels. Et surtout, ils gèrent leur club de manière autonome, ce qui n’est pas du tout notre cas, puisque nous sommes locataires de nos installations auprès de l’ASBL du centre sportif. Nous n’avons pas du tout les mains libres. Mais je dois aussi féliciter nos concurrents de Saint-Mard qui ont un comité d’un dynamisme exceptionnel."

Les comitards virtonnais avaient mis leur espoir dans un projet qui prévoit le regroupement des terrains extérieurs de part et d’autre de leur club-house. Ils ont appris ces derniers jours que l’avant-projet avait été recalé par le pouvoir politique, ajoutant ainsi de la déception à leurs inquiétudes.