" Je vous garantis que nous affronterons Mormont, ajoute le nouvel entraîneur Frédéric Herinckx. Il y aura une équipe. Il n’y aura pas de forfait."

Le noyau de Givry est en train de prendre forme, avec des jeunes. "Nous avons jusqu’au 30 août pour compléter l’effectif, poursuit le coach. Je reçois des propositions d’agents de joueurs, avec des tarifs, alors que nous n’avons pas d’argent. Je refuse. Je préfère travailler avec des jeunes. Je l’ai fait à Virton la saison dernière et on s’en est bien sorti."

En plus des jeunes restés au club (Dufrasne, Herbeaux…), plusieurs joueurs libres seront affiliés pour la fin de la semaine. Et Frédéric Herinckx mise donc sur la jeunesse."Sur les 28 joueurs présents à l’entraînement ce dernier dimanche, il y avait huit U19 et quatre U17. Plusieurs joueurs sont toujours en tests ces lundi et mardi: deux jeunes (U17 et U19) du KFC Uerdingen et deux (U21) de l’Avenir Beggen(NDLR: les autres clubs du nouvel investisseur Damien Raths).Et nous avons aussi une équipe réserve (NDLR: l’équipe B)à Givry, ainsi qu’une équipe de U19. On va lancer des joueurs."

Ce Givry-là aura-t-il le niveau pour se maintenir?"Je sais, bien sûr, que ça va être très compliqué, conclut le coach.Mais si je suis venu, c’est que je crois au projet. Sinon, je ne serais pas là. On va travailler. Et si on n’est pas prêt pour le début de championnat, on le sera pour la fin du 1er tour ou un peu plus tard. Et on luttera jusqu’à la dernière journée de championnat."