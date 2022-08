Un Florent Poos en état de grâce

Un sentiment partagé par son homologue Nicolas Lemaire, qui louait à son tour la prestation de son gardien: " Il est en grande forme depuis le début de saison et il l’a encore prouvé sur ce match. Mais au-delà de sa prestation, je me réjouis de la prestation de mon équipe. Il ne faut pas oublier que l’on vient de P3 et que l’on affrontait une équipe de première provinciale. Tout n’est évidemment pas encore parfait, notamment en défense où il y a encore du travail, mais en attendant, on savoure ses bons résultats et on aura encore droit à un beau match face à Arlon au tour suivant." Le public s’est régalé avec la bagatelle de huit buts et des retournements de situation comme peuvent l’offrir les rencontres de coupe. La pièce est tombée du côté des Gouvions, mais elle aurait tout autant pu amener les Sartois au tour suivant.

SART: Prince, Syne, L. Burton, Beaujean (75’, Okoroafor), Barbette (82’, Laurent), Pirson (46’, A.Burton), Skoba (66’, Jacquet), Boulangé, Bodson, J. Mehmeti, S. Mehmeti.

GOUVY: Poos, Stasser (46’ Thomas), Thérer, Lambert (73’ Wiesen), Deville (63’, Dewalque), Burton, Michels, Heine, Lentz, Fraiture, Paquay (85’, Uselding).

Arbitre:P. Lejeune

Cartes jaunes:S. Mehmeti, Paquay, Lambert, Dewalque, Prince, Thomas.

Carte rouge:L. Burton (63’).

Buts: Paquay (15’, 0-1), Boulangé (39’, 1-1), Heine (43’, 1-2), Beaujean (58’, 2-2), S. Mehmeti (63’, 3-2), Paquay (76’ et 79’ sur pen., 3-3 et 3-4), Boulangé (83’ sur pen., 4-4).