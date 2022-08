Trois rouges et un coup de génie de Sagna

"L a saison passée, on a pris 61 cartes jaunes. J’aimerais amener davantage de sérénité dans notre football". L’entraîneur rochois Benjamin Simon, auteur de ces propos dans le courant de la semaine, a compris hier qu’il avait du pain sur la planche! Son équipe a terminé la rencontre à neuf après les exclusions, en l’espace de 60 secondes, des pourtant expérimentés Guillaume Van Geen et Marius Dubois, chacun pour deux jaunes. Le premier a croqué ses deux biscottes coup sur coup (faute, puis rouspétances), tandis que son capitaine, déjà jauni, s’est jeté un peu trop vigoureusement sur Berg au point de corner. Pour ne rien arranger, Soyer a inscrit le but du break sur le coup franc qui a suivi. Ce triple coup de bambou a définitivement assommé des Rochois qui étaient menés 0-1 au repos, à la suite d’un but à la… Prévot du n° 10 novillois Sagna, auteur d’un lob magistral depuis le rond central.