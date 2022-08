Et surprise, ce sont les Borquins (Marius Poncin, Loïc Pirotte, Antonin Morette et Ryan Motch) qui l’ont emporté, sur le score de 21-16.

" On a été positivement étonné, commente Antonin Morette.On découvrait un peu le 3 contre 3. En poules, on gagne contre Loyers (R1) après prolongation et contre Ecaussinnes (P2). Ensuite, en quarts de finale, on tombe sur Neufchâteau.On est bien entré dans le match (8-3), puis les Chestrolais sont revenus à 13-13 et finalement, on gagne 21-16. On avait décidé de laisser Neufchâteau venir à l’intérieur et ils ont dominé dans la raquette. Mais on a fait la différence à distance. On a eu beaucoup de réussite à “trois points”. Sur nos 21 points, on en met 16 à “trois points” (8 bombes)."

Du côté chestrolais (les deux Bizimana, Dekeyser et Démoulin), on ne cache pas qu’on était un peu fatigué après la longue troisième mi-temps de la veille à Liège."C’est toujours embêtant de perdre, mais ce n’est pas la fin du monde, glisse Simon Bizimana.Je préfère gagner en championnat. On a peut-être été un peu trop confiant ou tout simplement pas bon. Il faut dire aussi que Saint-Hubert a bien joué et surtout bien shooté."

Saint-Hubert a été battu 21-11 par Sprimont (R1) en demi-finale, mais s’est donc qualifié pour la phase finale de la compétition, qui aura lieu durant le week-end de Pâques.

5eplace

En dames, les Chestrolaises (Manon Guiot, Laura Henket, Perrine Laurant et Emma Vanbelle) se sont également qualifiées, en terminant à la 5eplace, après leur défaite face à Huy (12-14) en quarts de finale.

" C’était un match à notre portée, raconte Manon Guiot.Huy n’avait que trois joueuses mais elles étaient assez solides physiquement. C’était 12-12, puis Huy a réussi un tir à “trois points” à quelques secondes de la fin."