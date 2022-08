Léglise remonte trois buts et se qualifie

Halanzy 3 – Ochamps B 2

"La victoire aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre,reconnaît Raoul Lambert, le président des Miniers.La vitesse de nos petits gabarits a fait la différence."Au quart d’heure, Ochamps ouvre méritoirement la marque suite à un corner repris de la tête par Hubert (0-1). Migeaux égalise cinq minutes avant le repos (1-1). Dès la reprise, Arnould remet les Ochamptois aux commandes (1-2). Ces derniers ratent le break à quelques reprises et se font surprendre par un contre de Migeaux (2-2). À dix minutes du terme, ce dernier s’offre un triplé qui qualifie les Sang et Or (3-2).

Carlsbourg 3 – Vaux/Sûre 2

"Je suis très fier de la mentalité affichée par mes joueurs", déclare François Dambly, le coach des Rouge et Blanc. Il est vrai que ses ouailles ont tenu la dragée haute à une solide équipe de Vaux. Lucas Rezette, auteur d’un doublé, et Rémy Dion envoient les Carlsbourgeois au tour suivant. Théo Gillard et Hugo Léonard sont les buteurs étoilés.

Saint-Pierre 6 – Sibret 0

Les Orange et Noir n’ont pas fait dans le détail face à Sibret, qui n’a tout bonnement pas eu voix au chapitre. Les buteurs locaux sont Arnould, Pierson (2), Devillet, Maury et Borcy.

Libram. B 3 – Nothomb B 3 (t.a.b. 4-5)

Le marquoir affichait 0-2 à la pause. Finzinger et Lambin avaient effectivement mis les Attertois aux commandes. Libramont a recollé au score par la suite grâce à Jabour et Touillaux. Lutgen pense offrir la victoire aux visiteurs, mais Louis permet aux Ardennais d’arracher la séance de penaltys. Cette dernière tournera cependant à l’avantage de Nothomb.

Odeigne 1 – Montleban 1 (t.a.b. 2-4)

Montleban domine le premier acte, mais les Vert et Noir attendent le début de la seconde période pour déverrouiller le marquoir via Grommerch (0-1). Odeigne prend alors de plus en plus l’ascendant et Christophe égalise à la 87’ (1-1). Les joueurs visiteurs ne rateront aucun tir au but.

Heyd 3 – Givry B 0

Les Givrytois démarrent fort et auraient pu vite mener 0-2. Heyd profite de ce manque de concrétisation pour entrer dans son match et faire le break avant la pause via Schmit et Henricot sur penalty (2-0). Au retour des vestiaires, les Étoilés dominent. Monté en cours de partie, Cambron scelle la victoire locale (3-0).

Champlon 2 – Rendeux 1

Week-end compliqué pour les Rendeusiens qui auraient voulu recevoir, fête au village oblige. Ils ouvrent pourtant la marque avant de voir le but annulé. Dans la foulée, Bastogne trouve la faille (1-0), mais Gjoni égalise avant la pause (1-1). La partie, riche en fautes, verra finalement L. Dessy sortir de sa boîte à dix minutes du terme (2-1). Revanche dès samedi prochain en championnat.

Bomal 2 – Tellin 1

Les Bomalois ont émergé à cinq minutes du terme dans ce duel entre équipes qui joueront les premiers rôles. Gillain a rapidement ouvert le score (0-1). L’affrontement est équilibré, mais les joueurs locaux ont pris le dessus physiquement en fin de partie. Après avoir égalisé en première période, Polet a offert la qualification aux siens (2-1).

Sainte-Cécile 2 – Bertrix 2 (t.a.b. 5-3)

Début de match assez intense puisque dès la 2’, Picard met Bertrix devant au marquoir (0-1). Juste avant la mi-temps, Sainte-Cécile recolle au score via Dupont d’une frappe des 30 m. En début de seconde période, l’équipe locale obtient un penalty parfaitement transformé par son capitaine Barré. En fin de rencontre, Bouvy égalise pour Bertrix. Sainte-Cécile s’impose aux tirs au but, 5-3.

Villers/Orval 1 – Habay B 2

Un match assez équilibré et dans lequel ce sont les joueurs locaux qui vont inscrire le premier but, via leur capitaine G. Simon. Piranda égalise avant la mi-temps. En deuxième période, la rencontre va se jouer sur un penalty en faveur des visiteurs. Kobs ne tremble pas et qualifie son équipe.

Léglise 5 – Messancy B 4

Da Silva ouvre le score pour Messancy. Hennuy parvient à égaliser, mais c’est sans compter sur Da Silva qui va s’offrir un triplé juste avant la pause. En seconde période, Da Silva plante carrément sa quatrième rose du match. À 1-4, la messe semble dit. Pourtant, Léglise va totalement renverser le match en l’espace de 15 minutes grâce à Bockler, Massut, Dachouff et un auto-goal de Berkane.

Étalle 1 – Bouillon 5

Dès la 4’, Bouillon prend les commandes de la rencontre en inscrivant le premier but. Étalle pense rentrer au vestiaire sur le score de 1-1 grâce à l’égalisation de Bitanga, mais Bouillon va inscrire un deuxième but juste avant le repos. En deuxième mi-temps, Bouillon va prendre le dessus physiquement et plier la rencontre pour au final s’imposer 1-5. Les buts bouillonais ont été inscrits par Klaus (2), Brunaux, Ampolini et Chabane.

Salm 1 – Mormont B 0

" Victoire logique, même si on était affaibli, privé de nos attaquants, analyse Jean Briol, pour les Salmiens.L’équipe de Mormont n’a pas laissé une grande impression aux spectateurs." Dans une rencontre où Daniel Guillaume n’a pas dû sortir la moindre carte, le but est tombé des œuvres de Damien Denis: débordement de Gaspard et centre au cordeau qui trouve le buteur (1-0).

Lierneux 1 – Bourcy 0

Un match équilibré où tout s’est décidé en fin de rencontre. On est alors dans les arrêts de jeu depuis près de cinq minutes. Un long dégagement du portier de Lierneux surprend la défense de Bourcy et Bastin en profite pour aller tromper le gardien en face à face (1-0).

Bras 6 – Muno 4

Debue a mis les Brôtis sur orbite en plantant un triplé (3-0). Muno a réduit le score à 3-1, ensuite à 4-3, et en fin de match à 6-4, sans pouvoir recoller. Hotton, Sensique et encore Debue ont planté les trois autres buts de Bras. Les roses gaumaises sont l’œuvre de Spellier (2), L. Pirson et Ch. Pirson.