Des changements payants au repos

À ce moment, et vu la physionomie des débats (les Namurois ayant aussi secoué la barre), on se disait alors que les Gaumais s’apprêtaient à vivre une mésaventure dont ils sont coutumiers dans cette épreuve.

Rien qu’au cours des dix dernières années en effet, le matricule 200 s’est fait sortir six fois de la Coupe de Belgique par une formation d’une division inférieure: Waterloo, Zele, Torhout, Rupel-Boom, Londerzeel et Dessel qui sera l’adversaire au tour suivant.

Il a fallu que Christian Bracconi opère des changements et rebooste ses troupes au repos pour que le scénario s’inverse. L’entrée au jeu d’Ilunga, déjà décisif trois jours plus tôt à Beveren, a notamment apporté plus de tonus à l’attaque gaumaise.

Et le Moldave Lado Akhalaia, déjà auteur d’un doublé en fin de match contre Arquet au tour précédent, s’est encore signalé en égalisant à la sortie d’une erreur défensive adverse. Et en relançant du même coup une équipe qui se trouvait dans de sales draps.

Même si Namur restera dangereux via Khaida et Bakija, c’est encore Ilunga qui servira de déclencheur ensuite, en forçant à l’ultime minute le penalty, transformé par Abdallah, qui permettra aux Verts de s’imposer sur une pelouse en très piteux état.

"Même si la première période a été mauvaise, je retiens la bonne réaction, commentera Bracconi.Les remplaçants ont apporté du tonus. Il en fallait pour faire plier cette équipe de Namur qui m’a séduit."

Au prochain tour, Virton ira donc à Dessel pour tenter de prendre sa revanche, trois ans après son élimination chez les Limbourgeois. Initialement, on pensait que la rencontre se déroulerait mercredi prochain, mais les Virtonais préfèrent attendre la sortie du calendrier des prochains matches en Challenger Pro League (ce lundi) avant de fixer une date en accord avec leurs adversaires. Le match devra, quoi qu’il arrive, être joué avant le 25 septembre.

NAMUR:Prévot; Vander Cammen, Eloy, Lwangi, Detienne, Valcke, Degryse (72’, Olojede), Bakija, Ghaddari, Toussaint, Khaida

VIRTON:Sadin, Spago, Remy, Lloci, Perri (46’, Guillaume), Doué, Khemais, Loua (46’, Gouaida), Aabbou (46’, Ilunga), Abdallah, Akhalaia (69’, Allach).

Arbitre:M. Soors.

Cartes jaunes: Vander Cammen, Lwangi, Ghaddari; Doué, Khemais

Buts:Bakija (1-0, 42’), Akhailaia (1-1, 65’), Abdallah (1-2 pen., 90’).