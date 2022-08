Un finaliste en grand danger

Villers-dvt-Orval – Habay-la-Neuve B.Un affrontement entre deux équipes qui devraient jouer un rôle en vue en 3B cette saison et sont restées invaincues en poules.

Bras – Muno.Quatre matches, 12 points, un average de 18-3 pour Bras. Autant d’unités et 13-5 à l’average pour Muno. Un duel de costauds sans doute.

Heyd – Givry BSi l’avenir de l’équipe A semble plus incertain que jamais, l’équipe B de Givry, elle, tourne à plein régime. Sortie en tête de sa poule avec le maximum de points et un seul but encaissé, elle tentera de confirmer cette excellente entrée en matière sur la pelouse de Heyd, une équipe qui devrait jouer les premiers rôles en P3D.

Champlon – Rendeux Rendeux, auteur d’un sans-faute en poule, se déplace chez des Rossoneri qu’ils retrouveront une semaine plus tard en championnat. Un bon test pour les deux équipes, qui figurent parmi les outsiders de 3D.

LES MATCHES

Samedi.Carlsbourg – Vaux-sur-Sûre (18 h); Odeigne – Montleban (18 h 30); Sainte-Cécile – Bertrix (19 h 30); Ethe B – Sainte-Marie/Semois (20 h).

Dimanche, 16 h.Champlon – Rendeux; Heyd – Givry B; Saint-Pierre – Sibret; Libramont B – Nothomb B; Etalle – Bouillon; Salm – Mormont B; Bomal – Tellin; Villers-dvt-Orval – Habay-la-Neuve B; Halanzy – Ochamps B; Bras – Muno; Lierneux – Bourcy; Léglise – Messancy B.