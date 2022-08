Renaud Anselme gagne La Provinciale avec… une demi-heure d’avance

Trois autres distances étaient au programme d’un rendez-vous qui a rassemblé 220 coureurs. Dont un 19 km sur lequel Julien Hastir, du club organisateur et 5 jours après avoir fini 6e du triathlon de Namur sur la distance olympique, n’a pas laissé la moindre chance non plus à la concurrence, en s’imposant en 1 h 28’ avec un avantage de 7 minutes.

Christian Capelle a remporté le 29 km, et le Wellinois Théo Suray le 8 km.