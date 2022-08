La Dampicourtoise Victoria Rausch en demi-finale du 100 m haies à Munich

Performant en tant que 2erelayeur belge en finale du 4 x 400 m, Julien Watrin a en effet ajouté une nouvelle médaille (d’argent celle-là) à son palmarès. Et cela 24 heures après sa 6eplace en finale du 400 m haies.

Un peu plus tôt dans la soirée, c’est Victoria Rausch, la Grand-Ducale du club gaumais, qui s’est mise en évidence. Celles dont les parents sont originaires de la province de Luxembourg a en effet franchi le cap des séries sur 100 m haies. De justesse certes, mais elle s’offre ainsi une sacrée performance pour sa première participation à un évenement de cette ampleur. Créditée d’un chrono de 13.37, à 13 centièmes de son record, mais dans des conditions qui n’étaient pas optimales (vent - 0,5 m/s et humidité), la citoyenne de Beckerich s’est classée sixième de sa série (les trois premières de chacune des trois séries étant directement qualifiées), mais elle fait partie des trois repêchées dès lors que deux autres séries ont été plus lentes dans l’ensemble.

Ce dimanche, à 19 h 18 et au couloir 1, elle disputera donc la deuxième des trois demi-finales. Ses chances d’aller plus loin sont évidemment très réduites, mais qu’importe puisque cette qualification dépasse largement ses espérances."Je suis très heureuse,a-t-elle déclaré après la course. C’est une issue parfaite pour ma saison."

Une saison grand cru en effet, qui lui a permis d’améliorer à plusieurs reprises le record grand-ducal, sur 100 haies comme sur 60 haies, avant de décrocher ce billet pour Munich.