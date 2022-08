Luka: On a surtout échangé quelques messages, on n’était pas forcément ensemble. Lui n’est pas très enchanté de nous affronter aussi tôt. Il aurait préféré plus tard. J’ai l’impression qu’on est un peu stressé à l’idée de se rencontrer. Parce que forcément, un des deux va être éliminé. Mais il y a aussi beaucoup d’excitation.

Lilian: Jusqu’à présent, pas plus que ça. Je suis content de jouer contre lui, mais, en effet, ça aurait été mieux un peu plus tard dans la compétition. Ce sera tout de même un super match de préparation. Et notre premier match contre une équipe de P1. On va voir où on en est.

Freylange part favori dans ce duel?

Luka: J’espère bien! On part favori, mais on prend cette rencontre très au sérieux. Ça va être un match ouvert et très compliqué.

Lilian: Sur papier, oui. Mais je connais les qualités de notre noyau et je suis persuadé qu’il y a moyen de créer la surprise.

Chaumont reste sur 20 victoires consécutives en matches officiels. Ce n’est pas rien…

Luka: Ils sont en confiance. Mais nous aussi. Mercredi, on a fait un gros match contre Habay-la-Neuve et ça a boosté l’équipe. On est sur la pente ascendante.

Lilian: On est sur une très bonne dynamique et on espère bien y rester.

Comment vous sentez-vous à une semaine de la reprise du championnat?

Luka: Je me sens bien dans l’équipe. On a un bon groupe. Les plus expérimentés mettent les autres en confiance. J’ai hâte que ça démarre pour de bon. Je sais que je dois bien faire les choses, faire mes matches pour jouer. On est deux gardiens, Julien (Jacquet) est là. C’est de la pression positive. Et être dans une équipe compétitive, c’est évidemment un plus.

Lilian: Très bien. J’ai eu très facile de m’intégrer dans le groupe. Il n’y a que des gars sympas. Et beaucoup de saine concurrence. Au niveau du foot, je suis très agréablement surpris. Pour moi, on a les capacités pour bousculer toutes les équipes de P1.

Les principales qualités de votre frère?

Luka: Sa bonne patte droite. S’il a l’occasion de frapper, il le fera. Et d’autant plus ce dimanche, avec moi entre les perches. Je souligne aussi sa technique. Il sait éliminer facilement son homme. Mais je sais aussi que la vitesse n’est pas son point fort.

Lilian: Luka est vif, très fort sur la ligne. Et il a un très bon jeu au pied. Il est aussi à l’aise sur les penalties. Un point faible? Les sorties aériennes, c’est ce qu’il doit le plus travailler.

Luka, on imagine que ne pas encaisser est un objectif? Surtout un but de Lilian?

Luka: Bien sûr. On a joué une fois l’un contre l’autre en jeune et il n’avait pas marqué. Ce n’est pas maintenant que j’ai envie que ça arrive. Je n’ai vraiment pas envie de perdre. Autant pour le club que pour moi. Sinon, je vais l’entendre…

Lilian: Le scénario idéal, c’est qu’on gagne et que je mette le but de la victoire. Mais la victoire me suffit, c’est sûr. Priorité à l’équipe.