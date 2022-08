Des derbys alléchants, à Sart et à Meix-devant-Virton

Derby intéressant aussi dans le Sud, avec la visite d’Ethe à Meix-devant-Virton B. Sur le synthétique méchois, une semaine avant d’aller rendre visite à Arlon en championnat, les Cassidjes pourront peaufiner leur football.

Si les quatorze équipes de P1 sont toujours en lice, elles seront inévitablement plusieurs à passer à la trappe ce week-end. Et pour cause, trois rencontres opposeront des formations de l’élite: Messancy – Longlier (ce soir, 20h), La Roche – Vaux-Noville (dimanche, 16h) et Freylange – Chaumont (dimanche, 16h, voir ci-dessus).

Pour les Longolards et les Messancéens, cette affiche aura valeur de test. Les deux équipes sont sorties de leur poule facilement avec le maximum de points, mais elles n’ont rencontré que des équipes de deuxième provinciale. Le bataillon de Damien Tucci, qui a fait jeu égal avec Libramont mercredi soir en amical (défaite 2-1), aura fort à faire face à une formation qui n’a essuyé que deux défaites en matchs officiels depuis plus d’un an.

Le débat entre La Roche et Vaux-Noville permettra, lui, à deux candidats au Top 5 de se jauger. Si les Novillois ont déjà frappé fort, en s’imposant 0-5 à Sart, les Rochois de Nicolas Prévot n’ont, eux, pas encore affronté d’équipe de P1. Nul doute que Benjamin Simon attend cet examen d’entrée avec impatience, avant d’attaquer le championnat.

Deux autres équipes de P1 seront en danger: Oppagne (à Libin, un outsider de 2B) et surtout Assenois, qui doit se méfier de Nothombois qui ont fait feu de tout bois dans leur groupe, avec quatre victoires et 21 buts marqués. L’équipe de Stéphane Carlier, qui s’est notamment imposée à Ethe, a planté au moins cinq buts à chaque match jusqu’ici. Les finalistes de la dernière édition sont prévenus!

Notons encore qu’il y aura, au moins, une équipe de P2 en quarts de finale puisque le vainqueur d’Ochamps – Orgeo affrontera celui de Nassogne – Roy en huitièmes. Ces deux seizièmes sont d’ailleurs intéressants, eux aussi, puisqu’ils opposeront des équipes qui évolueront dans la même série en championnat.