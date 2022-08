Coupe AWBB | Le derby pour les filles de Neufchâteau

Après sa victoire au Spa la semaine dernière, Neufchâteau se rendait à Libramont pour un derby toujours très attendu ce samedi. Si les filles de Logan Draux, privées de Jourdan et Adant, espéraient bien faire douter Neufchâteau, les Chestrolaises, emmenées par une impressionnante Laura Henket (30 points au total), n’ont jamais vraiment eu le temps de se ronger les ongles. Moins de cinquante secondes après le coup d’envoi, Neufchâteau avait déjà résorbé son retard de cinq points grâce à deux bombes: 5-6. En tête, les joueuses de Thomas Célant ne seront jamais rejointes même si Libramont s’accroche pendant le premier quart-temps: 9-14, 11-20 et finalement 15-20 après dix minutes. Les Chestrolaises haussent ensuite le ton, sont plus agressives en défense, interceptent des balles et continuent à arroser à distance. Libramont prend l’eau et l’écart se creuse: 17-32, 19-40 et 27-51 au repos après une bombe de Laurent et un dernier panier de Frauenkron."Nous réalisons une première période de bonne qualité. Nous encaissons peu, nous marquons beaucoup. Et encore, aujourd’hui, nous ratons des paniers faciles, notre jeu développé méritait les cent points, mais on ne peut pas tout marquer", sourit Thomas Célant.