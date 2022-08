Notons déjà qu’en jeunes (U16-U18), le tour qualificatif aura lieu le 1er novembre, alors que les finales se disputeront durant le week-end de Pâques.

Trois équipes de la province se sont inscrites et rejoindront donc Louvain ce dimanche: Neufchâteau (messieurs et dames) et Saint-Hubert (messieurs).

Pour les Borquins, c’est une première. L’équipe est composée de Marius Poncin, Loïc Pirotte, Antonin Morette et Ryan Motch."On a sauté sur l’occasion, glisse Antonin Morette.C’est une bonne manière pour intégrer encore un peu plus les nouveaux (Poncin et Motch). On ne sait pas trop à quoi s’attendre. On y va pour découvrir la discipline et passer une bonne journée. On est des compétiteurs, donc on jouera pour la gagne, mais c’est un peu l’inconnue. On jouera match par match et on verra."

De son côté, Neufchâteau avait échoué en demi-finale l’an dernier. Les Chestrolais, qui aligneront Mathis et Simon Bizimana, Pierre Geubel et Maxence Dekeyser, ont à nouveau une belle carte à jouer. D’autant que Sturam et Deneve, indisponibles ce dimanche, pourraient jouer par la suite. " On a une belle équipe, avance Simon Bizimana.De l’ambition? Oui, mais on y va aussi pour passer un bon moment. Le premier tour, ça devrait aller au vu de nos adversaires (Saint Josse et Fernelmont). On devrait se qualifier pour la suite."

En dames, les Chestrolaises, emmenées par Laura Henket, auront aussi leur mot à dire, avec également Manon Guiot, Perrine Laurant et Emma Vanbelle."On ne va pas aller jusqu’à Louvain pour ne pas jouer le coup à fond, lance Manon Guiot.Il y a de la concurrence, mais on a aussi une belle petite équipe. Et on n’est pas dans une poule extrêmement compliquée. On va faire de notre mieux pour ne pas rentrer bredouille."