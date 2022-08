14e à l’Euro, David Filbiche peut filer en élites

"Au général, en comptant les élites(40 au départ) , je finis 50e, j’en ai devancé 3, précise-t-il.Je suis super heureux de ma place en amateurs, mais aussi de ce top 50. Car j’ai décroché les points nécessaires pour accéder à la catégorie élites. Mais je ne veux pas brûler les étapes. Ces points sont valables 2 ans. Je vais d’abord essayer de rivaliser avec les élites en restant amateur, puis j’aviserai. Car si j’opte pour le statut élite, je ne peux plus revenir en catégories d’âge avant la fin de ces deux années."

Mondiaux XTerra en octobre

Et David Filbiche, 22 ans, de revenir sur sa course. "La stratégie mise en place avec mes deux frères, Jordan et Jérémy, qui m’entraînent, a fonctionné à merveille. Je suis sorti 38e amateur de l’eau, j’étais 18e quand j’ai déposé le vélo 18e et j’ai encore gagné quatre places sur le trail."

Rappelons qu’en 2020, l’athlète du TNTB (Tri Nuts Team Bastogne) était encore basketteur professionnel en Serbie. Dès sa première année de triathlon, en 2021 donc, il a décroché son slot pour les Mondiaux 2022. Ceux-ci, pour la première fois en 25 ans, n’auront pas lieu à Maui, mais à Trentin en Italie le premier week-end d’octobre. David Filbiche entend évidemment encore se mettre sur son 31!