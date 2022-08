Pourtant, c’est bien la déception qui apparaissait en tête de liste dans les sentiments de Julien Watrin ce vendredi, après cette finale européenne sur la piste munichoise. Parce que le Gaumais a longtemps été en course pour le podium avant de craquer dans l’ultime ligne droite.

"Je suis déçu, a-t-il confié sur le chemin qui le ramenait à l’hôtel.Il y avait clairement une ouverture pour la médaille de bronze et je m’en veux de ne pas avoir été dans le bon timing. C’est dans la 2epartie de course, après la 5ehaie, que ça s’est gâté. J’ai heurté cette dernière du genou et j’ai perdu mon rythme. J’étais un peu loin des haies, j’ai alors un peu manqué de synchronisation. Même si j’était à la lutte avec les autres dans la dernière ligne droite, je savais que le mal avait été fait avant et c’était très dur de rester lucide. La fatigue s’est fait sentir."

Échauffement de feu

Conséquence: en lutte avec le Français Wilfried Happio, médaillé d’argent, à la sortie du dernier virage, Julien Watrin a rétrogradé jusqu’à la 6eplace, chrono de 48.98 à la clé."Et c’est d’autant plus frustrant que j’ai fait un échauffement de feu,poursuit l’athlète dampicourtois.Je me sentais rapide, assez facile même et j’ai abordé cette finale avec pas mal de confiance. J’avais vraiment hâte d’y être. Dans ce stade, avec cette ambiance incroyable. Mes parents sont venus, ma sœur, ma copine, Edith Graff aussi (NDLR: qui l’entraînait à ses débuts).Je sais que beaucoup d’amis me suivaient et j’avais envie de leur offrir cette médaille. Je ne fais pas un mauvais chrono, je reste sous les 49 secondes, je ne me suis donc pas troué complètement, mais il y avait moyen de faire mieux.Je n’ai pas pu profiter de la course comme je l’aurais voulu."

«Je me sens plus rapide qu’à Eugene»

Le Gaumais s’empresse cependant d’ajouter que"la saison n’est pas finie."Allusion évidemment à la finale du relais 4 x 400 m pour laquelle il s’alignera ce samedi soir (21 h 15)."Je vais bien récupérer à présent pour essayer de finir en beauté ici,conclut-il.Je sens que j’ai de la vitesse, j’ai même le sentiment d’être plus rapide qu’à Eugene(NDLR: lors des championnats du monde, disputés en juillet) ."

Après Munich, on reverra aussi Julien Watrin sur 400 m haies au Mémorial Van Damme, le vendredi 2 septembre. Et peut-être même une semaine plus tard à Zürich, pour l’ultime rendez-vous de la Diamond League. Mais ça, ce n’est pas encore une certitude.