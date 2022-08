«Ce groupe peut se montrer très ambitieux»

Hervé, votre impression après le match inaugural contre le RWDM (1-1)?

C’est rassurant, c’est un bon début, mais on doit aussi éviter de s’emballer car on n’a pas non plus affronté le meilleur RWDM.

La prestation de Virton vous a néanmoins surpris?

Oui, quand même. On a très bien travaillé en préparation, pour mettre en place les idées du coach, mais je ne m’attendais pas à ce qu’on applique aussi bien toutes ces théories dès le premier match officiel. C’est motivant en tout cas.

Et très différent de la saison passée, on imagine?

Évidemment. Je dois avouer que ces six premiers mois à Virton ont été pesants mentalement, avec ces défaites qui s’enchaînaient. Ce bon match face à Molenbeek a en quelque sorte servi à enrayer l’hémorragie.

Après votre arrivée, vous avez vite compris que la saison allait mal se terminer?

Pas tout au début. J’ai d’abord découvert l’équipe, le club. Mais le manque de confiance est rapidement apparu; c’était dur de faire quelque chose de bien avec un état d’esprit un peu trop défaitiste. J’ai gardé longtemps espoir, ce qui m’a permis de tirer mon épingle du jeu, mais quand on a pris du 3-0 à Lommel, c’était devenu évident que nous n’échapperions pas à la dernière place.

D’autant qu’avec Pablo Correa, le coach arrivé en janvier, en remplacement de Christophe Grégoire, cela n’a guère accroché, semble-t-il…

Effectivement. Le groupe a eu du mal pour comprendre ses idées. Il prônait un jeu assez défensif, mais nous prenions des buts quand même et nous n’avions pas la capacité de riposter. De plus, il était assez distant, communiquait peu et pour un groupe assez jeune, ce n’était pas idéal.

Construction et liberté offensive

Le changement est radical cette année?

Tout à fait. Le schéma a changé. L’accent est mis sur la construction, la conservation du ballon. On s’habitue à avoir le cuir, mais on sait aussi ce qu’on doit faire quand on ne l’a pas.

Et ce registre offensif doit forcément vous ravir?

Bien sûr. Le coach offre une certaine liberté aux joueurs offensifs et je suis parfaitement entouré, avec de bons manieurs de ballon. On ne va pas se mentir, qualitativement, le groupe est bien renforcé.

Un groupe que vous auriez pu quitter à l’entre-saison?

J’ai eu des offres, mais elles ne me convenaient guère. Et venaient de l’étranger. Or, ma précédente expérience en Roumanie (NDLR: FC Botosani, de juillet à décembre 2021) m’a un peu refroidi. Sur le plan sportif, c’était bien, mais sur le plan personnel et familial, c’était plus compliqué avec l’éloignement.

Mais prolonger à Virton, après une demi-saison compliquée, cela engendrait aussi une part d’incertitudes?

C’est vrai, mais j’ai reçu des signaux positifs, avec l’arrivée de joueurs, la nomination d’un coach tandis que Tom Van den Abbeele et Oguchi Onyewu insistaient pour que je prolonge. J’avais pris l’option de rester et ma première rencontre avec le coach n’a fait qu’accélérer le processus.

Et que peut viser cette équipe cette saison?

On doit d’abord prendre match par match, songer à bien progresser, mais j’ai le sentiment qu’avec ce groupe, on peut se montrer ambitieux, très ambitieux. Surtout avec le soutien de nos supporters. Malgré la saison catastrophique qu’on a vécue, ils étaient nombreux pour nos débuts face au RWDM et c’est un réel boost.

Et sur le plan personnel, comme vous sentez-vous?

Bien, malgré une interruption de 15 jours dans ma préparation. On a très bien travaillé avec un préparateur physique qui était très attentif aux signaux que mon corps renvoyait. À 33 ans, on ne se prépare pas comme à 20 ans. La prévention est importante.

Prêt pour une saison pleine alors? Pour montrer que vous n’êtes pas fini?

Bien sûr. En plus des ambitions collectives, chacun a des objectifs personnels et j’ai envie de jouer à un haut niveau le plus longtemps possible. Et je prends énormément de plaisir car je mesure la chance que j’ai d’être encore là à mon âge.

Vous voulez dire que vous en prenez plus qu’avant?

Oui, clairement. Plus jeune, je me mettais la pression, je m’imposais des challenges sans cesse et au bout du compte, je m’amusais moins sur le terrain.

Et cela vous a desservi?

Dans certaines circonstances, non, car j’avais peut-être besoin d’être sous pression pour performer. Mais dans d’autres, j’aurais dû prendre plus de recul, prendre les choses moins à cœur, me montrer moins impulsif.

Comme en équipe nationale où votre bilan s’est limité à quatre apparitions en 2015?

Oui. J’ai disputé la CAN avec le Congo, je pensais mériter plus de temps de jeu en fonction de ce que je montrais à l’entraînement. J’ai réagi de manière impulsive, je n’étais pas assez discipliné. Aujourd’hui, je ne commettrais plus la même erreur. Je pense que tout être humain a des regrets, mais il ne sert à rien de les ressasser. J’aurais pu faire mieux, mais j’aurais pu faire pire aussi.

Futur entraîneur?

Hervé Kagé a donc mûri. Au point, d’ailleurs, de faire partie du conseil des sages dans le groupe virtonais…

Oui et c’est vraiment un truc que je n’aurais pas accepté quand j’avais encore 27 ou 28 ans. Mais je suis dans un autre mode de pensée, afin d’aider l’équipe à se hisser le plus haut possible. Sur comme en dehors du terrain. J’écoute davantage le vestiaire, j’écoute aussi attentivement l’entraîneur, ce que je ne faisais pas toujours avant. Disons que j’écoutais d’une oreille à l’époque. Plus tard, j’aimerais m’orienter vers le métier d’entraîneur et il est important que je puise de l’inspiration durant les saisons qu’il me reste à jouer.

Celle qui va débuter va en tout cas vous ramener aussi vers le passé puisque vous allez affronter les U23 d’Anderlecht.

C’est un match que j’attends avec impatience. J’ai été formé là-bas. Anderlecht, c’est un peu chez moi. Sur un plan plus global, je trouve que ces équipes U23 peuvent amener un petit vent de fraîcheur sur la série. C’est bien.