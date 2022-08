Les stages ont débuté en 2015 sous la houlette de l’ACFF et je les ai repris à mon nom en 2019. Le stage est ouvert aux filles de 5 à 16 ans, en internat et en externat. Nous tournons à une vingtaine de filles par rendez-vous. La partie football se déroule sur le terrain de Longlier et les après-midi multisports ont lieu à l’Adeps à Neufchâteau. Grâce à ma formation de professeur en éducation physique, j’ai pas mal d’idées pour développer un maximum l’habilité gestuelle et tendre à être complet. Cette année, nous avons eu un peu moins de filles et on va donc réfléchir au niveau de la date, du nouveau rythme scolaire. Je prends en compte l’avis des parents. L’objectif reste toujours que de plus en plus de filles pratiquent le football. Les Red Flames ont apporté un enthousiasme sur lequel il faut s’appuyer.

Vos stagiaires connaissent-elles votre parcours?

La plupart des filles ont lu mon livre et j’explique au gré de la semaine comment j’ai évolué, avancé. J’adore ce rôle de transmission et les filles ont des étoiles dans les yeux. La chose qui surprend le plus souvent, c’est que je doive avoir un travail à côté du football. Il est important qu’elles gardent aussi les pieds sur terre, de savoir d’où l’on vient. Quand tu vas jouer en Azerbaïdjan ou en Roumanie, tu comprends que tous les terrains ne sont pas impeccables, que les vestiaires ne sont pas de vrais salons. C’est aussi pour cela que j’inclus dans mes stages non seulement l’aspect technique du football, mais aussi le vivre ensemble.

Quel bilan tirez-vous de votre expérience comme T1 à Charleroi?

J’ai adoré parce que j’ai pu choisir mon staff, m’entourer comme je le voulais. J’ai été engagée le 15 avril. C’était un peu tard pour trouver des renforts. Je me suis donc tournée vers des filles de D1 et D2 que j’avais pu suivre au foot-études. Très tôt, j’ai dit que l’objectif était la formation, même si les dirigeants disaient que l’objectif était d’atteindre le top 5, voire le top 3. Je savais que ce n’était pas réaliste. J’ai plutôt misé sur l’augmentation du niveau personnel de chacune. Nous avions un noyau de 19 joueuses et toutes ont dépassé le nombre de minutes espéré. Elles ont appris beaucoup, dans la manière de vivre comme une sportive de haut niveau notamment. Nous n’avons quasiment pas eu de blessures. J’espérais avoir de l’aide au mercato car le noyau était trop court, mais finalement je n’ai rien vu venir. On me l’a joué à l’envers à certains niveaux. Cela n’a pas été sain avec certains membres de la direction, mais je n’ai pas eu de souci avec Mehdi Bayat. J’ai compris qu’on n’était pas sur la même longueur d’onde. On ne pouvait pas faire des miracles avec une équipe en construction.

Il n’était donc pas possible de continuer à Charleroi?

Je ne sentais pas assez de soutien, je n’étais pas écoutée. Je viens du Luxembourg et on connaît mon caractère. Je n’allais pas me laisser diriger par quelqu’un qui n’a pas mon expérience.

Et vous voilà en charge de la direction sportive à Tirlemont…

J’ai eu des contacts avec d’autres clubs comme Alost, mais c’était trop tard. Je ne voulais pas revivre le même scénario qu’à Charleroi. L’objectif est de professionnaliser le club. Pour ce faire, il faut un staff qui peut proposer des entraînements durant la journée. Quand Tienen sera en Super League, les entraînements auront lieu en journée. Ici, j’aurai un rôle de supervision, ce qui me permet de garder un pied sur le terrain.