«Une série beaucoup plus relevée»

Laurent Dricot s’attend à un championnat beaucoup plus disputé. " L’ES Braine et Nivelles descendent et devraient profiter de leur expérience de la P1 pour reconstruire quelque chose de bien. Auderghem s’est bien renforcé, Rixensart aussi et Waterloo certainement. J’ai du mal à citer un favori mais ce sera serré."Waterloo?"Je ne les ai pas encore vus à l’œuvre mais j’ai suivi leurs résultats. Avec l’arrivée de bons joueurs, il y a du potentiel dans l’équipe. Jamotte et Pirotte devant, c’est du bon. Au milieu et derrière, le club a misé sur la stabilité et Waterloo fera partie du Top 3. On devrait y voir plus clair en début du championnat vu le calendrier compliqué de l’équipe. En sachant aussi que cette saison, plus que les autres, le ventre mou sera compliqué à jouer."