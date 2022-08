Un titre historique pour le Bastognard Frédéric Gaspard

Pour obtenir ce résultat, Frédéric Gaspard s’est préparé pendant près de quatre mois. Il voulait absolument briller durant ce rendez-vous, qu’il avait en tête depuis plusieurs années."Cela fait des années que je joue face à des joueurs de mon âge qui parlent de cette compétition. Une fois atteinte la barre des 35 ans, c’était devenu un véritable objectif sportif. Le Covid a postposé le premier rendez-vous, mais voilà, à 38 ans, j’ai enfin pu y participer, avec le résultat que l’on connaît."

Après un premier tour compliqué, la confiance est arrivée au fur et à mesure."Il y avait de la pression,explique le Bastognard.On a investi du temps, de l’argent et quand on se fixe comme objectif une médaille, on ne veut pas échouer. Une fois la place en demi-finale acquise, je me suis senti libéré. En demi, j’ai affronté le champion du monde des plus de 35 ans, Anthony Nelson. Il joue encore dans la plus haute division française. Mais je me suis complètement lâché pour passer en finale en trois sets. Là, je retrouvais encore un joueur français, Vincent Espen. J’étais encore frais et je me suis imposé en deux sets."

L’étape suivante pourrait être une participation au championnat du monde, soit en Corée, soit en Nouvelle-Zélande. Mais il faudra trouver des solutions pour assumer le voyage financièrement.

Plusieurs casquettes à gérer

Pour rappel, l’activité principale de Frédéric Gaspard reste celle d’entraîneur au sein de l’aile francophone de badminton, un poste qu’il occupe depuis douze ans et auxquels il faut ajouter six années comme directeur technique. Le travail effectué au centre de formation à Liège porte ses fruits."On a plusieurs joueurs qui performent au plus haut niveau comme Lian Tan ou Clara Lassaux,explique le Bastognard.Et là, je suis aux championnats d’Europe avec Carla Henry, Baptiste Rolin et Arnaud Huberty qui travaillent avec nous au centre de formation. Je peux vous dire que cette médaille a eu un effet positif sur tout le groupe. Pourvu qu’elle en appelle d’autres."