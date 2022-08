Picart: «Rien n’avance et ça me mine»

À peine un peu plus d’un mois plus tard, il a tenu parole et vient d’annoncer sa démission comme on pouvait le craindre."J’ai retardé ma décision au maximum,justifie-t-il,mais là, je ne peux plus. Rien n’avance et ça me mine. À l’heure qu’il est, on n’a que sept joueurs pour le noyau A dont trois jeunes du club. Rien n’est clair. J’ai vu défiler une soixantaine de joueurs depuis la reprise et parmi ceux-là, il y en avait bien une vingtaine capable de jouer en D3, mais quasiment personne n’a signé. Même moi, j’attends toujours qu’on me propose une convention. Des joueurs étrangers sont d’accord de venir, mais attendent qu’on leur propose un appartement. Le club ne peut pas leur fournir et l’investisseur(NDLR: le Luxembourgeois Damien Raths)ne bouge pas. Enfin, investisseur… Jusqu’ici, on ne peut parler que de repreneur. Jacques Aubry (NDLR: le président) se démène, essaie de faire bouger les choses, mais les réponses qu’il obtient ne sont pas claires. Comment voulez-vous construire ainsi quelque chose de sérieux à moins de deux semaines du championnat? Je leur souhaite de réussir, mais je ne peux pas m’associer à un projet qui me paraît si peu fiable. Le plus fort, c’est qu’en évoquant tout récemment la situation de Givry avec une personne de la province, celle-ci m’a dit qu’elle aurait pu investir dans le club, avec le soutien d’une autre personne. Et le budget qu’elle proposait permettait de tenir la route. Mais c’est trop tard, si près du championnat."

«M. Raths n’a pas encore mis un euro à Givry»

Dans la foulée, Alain Hourlay, l’adjoint d’Éric Picart, a lui aussi décider, et sans plus de surprise, de donner sa démission."Le 27 janvier, on nous a annoncé un repreneur aux reins solides,rembobine le désormais ex-T2 givrytois.Il a tout de même fallu attendre le mois de juin pour qu’il s’exprime et détaille une politique ambitieuse. On allait être équipés de la tête aux pieds, bénéficier d’installations rénovées, etc. Et jusqu’ici, on n’a rien vu venir. On n’a pas d’équipements, pas de ballons. On nous a annoncé la venue d’un gardien tchèque, d’un défenseur letton, de joueurs pros venus d’Allemagne, mais je les attends toujours. De mon côté, plusieurs connaissances en région liégeoise m’ont proposé divers joueurs qui acceptaient de venir, mais soit ils n’ont reçu aucune assurance quant à un logement ou des frais de déplacement soit ils n’ont même pas reçu une proposition de convention. C’est simple, M. Raths n’a pas encore mis un euro à Givry. Que peut-on espérer dans ces conditions?"

Pas grand-chose en effet. Et même si ce projet à l’allure d’arnaque de plus en plus prononcée aboutit à la formation d’une équipe, il est permis de se demander si celle-ci tiendra la route en D3 ACFF.