Lucas Nys impose sa loi aux adultes

Lucas, comment vous êtes-vous passionné pour le tennis?

J’habite à Marenne, juste à côté de Hotton. C’est au club de Hotton que j’ai débuté le tennis à l’âge de 7 ans. Comme il n’y avait pas assez de joueurs pour faire les interclubs, j’ai émigré vers Marche. Pendant les tournois, je me suis rendu compte que le club faisait confiance aux jeunes pour tenir la table de l’organisation. Je m’y suis installé petit à petit. Aujourd’hui, on me fait confiance. Certains jours, je suis seul à bord pour gérer le tournoi et même un peu le bar.

Que représente le tennis pour vous?

J’ai deux passions dans la vie: le tennis et les travaux manuels. J’ai vraiment envie de faire les deux à fond. Mon papa est menuisier et il a été deuxième au concours du meilleur menuisier de Wallonie. Je voudrais faire aussi bien que lui ou même mieux. C’est pourquoi j’ai pris l’option de poursuivre mes études en section maçonnerie à l’Athénée de La Roche. Parallèlement, je veux aller à fond dans le tennis que ce soit comme joueur, comme entraîneur, comme arbitre et juge-arbitre. Je dois attendre d’avoir 16 ans pour passer mes diplômes, mais je compte bien m’y mettre sérieusement.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans le tennis?

C’est un sport formidable quand il se joue dans un esprit de fair-play entre adversaires qui ne râlent pas trop et qui se respectent. Mais mon plus grand plaisir, c’est quand il y a la notion de sport par équipe qui s’additionne. Les interclubs, quand on s’encourage les uns les autres, c’est mon plus grand bonheur.

Et dans l’arbitrage?

J’aime régler les petits problèmes, lancer les matches, sentir que je gère l’ensemble de l’organisation. Un peu moins les rouspéteurs ou ceux qui ne font aucun effort pour se rendre disponible. Je dois avouer que lorsque Martin, notre président, m’a félicité pendant la remise des prix, ce fut un beau moment pour moi.

Est-ce que les adultes cherchent à profiter d’un petit jeune qui pourrait manquer d’autorité?

Je ne le ressens pas en tout cas. Mais je suis bien déterminé à m’imposer. Pas question de me laisser faire.