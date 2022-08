Julien Watrin : « J’étais stressé, je le serai moins en finale »

Et au bout du compte, même s’il a accroché deux haies sur la piste munichoise, le Gaumais a couru plus vite que tous les athlètes des première et troisième séries, signant le troisième chrono des huit qualifiés (NDLR: le Français Happio, vainqueur de la 1re série en 48.89, s’est toutefois relâché sur la fin). De bon augure avant la finale prévue ce vendredi, à 22 h. "J’étais très stressé quand j’ai dû attendre les autres résultats après mon arrivée, a commenté Watrin. Je n’étais d’ailleurs pas à l’aise non plus à l’échauffement. J’ai passé une mauvaise nuit, j’ai très mal dormi. Notamment à cause de problèmes de digestion. Je savais que je ne pouvais pas commettre d’erreur. Cela a créé de la tension, mais je ne suis pas surpris pour autant de mon record de Belgique. Je savais que je devais être plus rapide ici qu’à Eugene(NDLR: au Mondial, où il a couru en 49.52 en demi-finale)car le stade est plus fermé et il y a moins de vent. C’était nécessaire. J’avais très peur de ne pas aller en finale."

«J’ai franchi un cap»

Le natif de Chenois a heurté la dernière haie et cherché son second souffle dans les 30 derniers mètres, mais ne s’en formalise pas."Je ne perds pas beaucoup de temps en touchant cette haie, assure-t-il.Sur le plan technique, je suis même content d’avoir passé un cap et terminant en 14 foulées plutôt que 15, même si j’ai déjà eu de meilleures sensations. En finale, je serai moins stressé. Beaucoup de choses sont possibles, comme une médaille. Je suis en très bonne forme depuis longtemps."

Couloir 1 ou 2

Seul hic, malgré son chrono, Julien Watrin fait partie des repêchés et n’héritera donc pas d’un bon couloir comme en demi-finale. Il sera aligné au 1 ou au 2."Ce n’est pas l’idéal, mais il faudra faire avec et être au point stratégiquement,conclut-il.Je dois compter sur une course régulière. Et puis, toutes les conditions sont là pour arriver à se sublimer. Vous avez vu l’ambiance lors de la finale du 100 m? Le soir, dans un stade plein, c’est génial, incroyable. J’espère en profiter aussi."