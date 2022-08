"Cette saison, la série s’annonce bien plus compliquée et le champion n’aura pas 75 points, assure un entraîneur de la série.La P2 de cette saison sera plutôt une P1B."

Derrière le récent champion, Waterloo s’est accroché et aura tout tenté pour finalement échouer en finale du tour final au bout d’une dernière saison (trop) longue et éreintante. Mais Waterloo est toujours là et si le club n’est pas armé comme Perwez l’était un an plus tôt, Waterloo sera certainement l’équipe à suivre dans ce championnat.

Attention à Auderghem

Mais attention, Waterloo n’est pas la seule équipe à s’être fortement renforcée ces derniers mois. Des équipes comme Saintes, Rixensart, Villers ou Ophain ont également fait ce qu’il fallait pour nourrir certaines ambitions. L’ES Braine, qui descend de P1, aussi. Et que dire d’Auderghem, dont l’arrivée d’Albi Kuci, meilleur buteur de la série la saison dernière, confirme les intentions du seul club bruxellois de la série puisque Stockel B est de retour dans la série A. Auderghem est sans doute le principal rival de Waterloo dans la course au titre et les pronostics des différents entraîneurs de la série vont dans ce sens.

Et puis, la série présente également pas mal d’inconnues. Que vaudra le RCS Nivellois où Patrick Longfils s’offre un nouveau défi grandeur nature? Rebecq B arrive de P3 et alignera de nombreux jeunes. Si l’équipe suit les traces de son voisin brainois où la formation reste le mot d’ordre, il faudra s’en méfier.

Comme il faudra se méfier du SC Jodoigne, promu mais bourré d’expérience. Également promu, Stéphanois devra rapidement trouver ses marques en P2 pour vivre une saison paisible, ce qu’espèrent certaines valeurs sûres de la série comme Wavre-Limal, La Hulpe, Lasne-Ohain B ou encore Chastre qui devra digérer la perte de son meilleur buteur Albi Kuci, parti à Auderghem.