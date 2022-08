Givry: Picart démissionne à dix jours du championnat

À peine un peu plus d’un mois plus tard, il a tenu parole et vient d’annoncer sa démission comme on pouvait le craindre."J’ai retardé ma décision au maximum,justifie-t-il,mais là, je ne peux plus. Rien n’avance. À l’heure qu’il est, on n’a que sept joueurs pour le noyau A dont trois jeunes du club. Rien n’est clair. Des joueurs étrangers sont d’accord de venir, mais attendent qu’on leur propose un appartement. Le club ne peut pas leur fournir et l’investisseur ne bouge pas. Jacques Aubry (NDLR: le président) se démène, essaie de faire bouger les choses, mais les réponses qu’il obtient ne sont pas claires. Comment voulez-vous construire ainsi quelque chose de sérieux à moins de deux semaines du championnat. Je leur souhaite de réussir, mais je ne peux pas m’associer à un projet qui me paraît si peu fiable."

On ajoutera qu’Alain Hourlay, l’adjoint d’Éric Picart, a lui aussi décider de donner sa démission.

