Florine Gaspard, 8e Européenne sur 50 m brasse

"J’ai donné tout ce que j’avais à donner,a confié la nageuse du club de Marseille qui était l’une des plus jeunes participantes de cette finale (seule l’Italienne Pilato est née après elle).Je manquais un peu de jus au bout d’une longue saison."

Bien partie, elle s’est en effet désunie dans les quinze derniers mètres de la course alors qu’elle pouvait sans doute encore prétendre à la 6eplace. Mais il est vrai que, depuis qu’elle a repris les entraînements avec le club de Marseille voilà un peu plus d’un an, la Bastognarde a enchaîné les grands rendez-vous: Mondiaux en petit et en grand bain, double rendez-vous européen également (pour rappel, elle s’est classée 6eEuropéenne sur 50 brasse en petit bassin), sans compter les championnats nationaux en France et en Belgique.

Elle va à présent goûter à quelques semaines d’un repos bien mérité avant de reprendre les entraînements dans la cité phocéenne et préparer une saison qui sera davantage axée sur le 100 m.

En ligne de mire bien sûr; une qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, son objectif majeur depuis quelque temps déjà.