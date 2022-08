Finale européenne et nouveau record de Belgique pour Julien Watrin

Troisième chrono des qualifiés

Même s’il a accroché deux haies sur la piste munichoise, le Gaumais a d’ailleurs couru plus vite que tous les athlètes de la première et de la troisième séries. Et, au bout du compte, signe le troisième chrono des huit qualifiés.

De bon augure avant la finale prévue ce vendredi, à 22 h.