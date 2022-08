21 équipes luxembourgeoises en inter-régions

On suivra particulièrement l’équipe de nationale 3 de Marche qui se déplacera dans la banlieue bruxelloise contre la forte armada de Laeken. Si Gauthier Martin, le plus jeune de l’équipe famennoise, respire la forme, les Perrang, Jacquet, Thibaut Martin, Donolato et Deflandre sortent d’une saison mitigée et l’équipe ne partira donc pas avec les faveurs des pronostics.

Pour le reste, la nouvelle formule des classements a lissé les différences de classements entre les joueurs des différentes provinces. Le temps où les provinces d’Anvers et du Brabant wallon dominaient outrageusement les compétitions nationales est révolu et cela laisse plus de place aux représentants de notre petite province, qui peuvent espérer glaner l’un ou l’autre titre.