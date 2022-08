William Didier, premier Euro et premier titre en triathlon

C’est chose faite depuis dimanche, avec un titre de champion d’Europe, en sprint aussi, en 55-59 ans, décroché à Munich, où il a fait la nique à 64 autres athlètes sur le site olympique. Le Chantemerlois a bouclé les 750 m de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied avec 12 secondes d’avance sur son premier dauphin. " C’était mes premiers championnats d’Europe, sourit le PowermaXx de 55 ans.Et dans une catégorie dans laquelle je suis première année. Je m’étais dit qu’un top 10 était le minimum et qu’un top 5 serait déjà bien. Même si au fond de soi, on espère toujours une médaille. Et qu’au club, tout le monde me disait que j’allais en ramener une, voire le titre."

Certains prédicateurs léogédariens avaient vu juste! Ce sacre est le couronnement d’une carrière d’un peu plus de 25 ans."J’ai débuté le triathlon à 28, 29 ans, au Trévires Triathlon Club, aujourd’hui le PowermaXx, car des copains en faisaient, se souvient William Didier.On m’avait toujours dit que je me débrouillais bien en natation. J’aimais bien le vélo et je faisais pas mal de course à pied. Mais je n’avais jamais disputé de compétition, si ce n’est des cross entre nous quand j’étais paracommando. Ou du football chez les jeunes en Allemagne, où mon papa était gendarme. Puis en 2000, à 33 ans, j’ai intégré l’équipe nationale militaire. J’ai commencé à participer à des stages. Les entraînements étaient tout autres. Je pulvérisais mes temps à chaque course."

À Gérardmer

Le tout frais champion d’Europe ne compte pas trop se reposer sur ses lauriers. " En 2021, lors de ma dernière année en 50-54 ans, j’ai encore gagné ma catégorie à Gérardmer, et comme chaque fois dans pareil cas, gagné mon inscription pour l’année suivante, note-t-il. J’y retourne donc en septembre, sur la distance olympique une fois de plus."

Avec déjà un dossard pour 2023 en poche pour clôturer une année 2022 déjà plus que parfaite?