Emma figure désormais dans la formation Bingoal dirigée par Ludivine Henrion. Son cadet s’inscrit comme l’une des plus belles promesses du Chevigny.

Il l’a, en tout cas, encore démontré dimanche à Denderleeuw, au championnat de Belgique. Le Rendeusien y a joué la victoire, se classant 9e, et 2e francophone, à deux places d’Augustin Maeck, le Namurois.

" Je râle parce que je me suis laissé enfermer dans le sprint, dit-il.Mauro Keppens, le vainqueur, est intouchable cette saison, mais je pense que j’aurais pu flirter avec le top 5. Au bout du compte, c’est tout de même un bon résultat. Je ne pratique la compétition que depuis un an. Je vois bien que je progresse de course en course, mais je sais aussi qu’il reste pas mal de points à améliorer, à commencer par la tactique."

Il faut aussi savoir que dimanche, la préparation du national ne s’est pas déroulée dans des conditions optimales. " Nous avons été stoppés sur l’E411; nous avons été les premiers témoins de l’accident survenu à hauteur de Wavre", explique Emil.

Triple fois deuxième…

Le lendemain, c’était au tour d’Emma d’entrer en lice à l’occasion de la troisième et dernière manche du championnat francophone, à Emptinne.

Au départ, la donne était très simple pour la Rendeusienne. Il lui suffisait de terminer devant la Bruxelloise Zélie Graux pour décrocher la timbale, les deux jeunes filles comptabilisant chacune 4 unités. " J’ai tout donné et tout tenté durant cette ultime manche, raconte Emma. J’ai multiplié les attaques, mais mon adversaire n’a jamais décollé de ma roue. Si ce n’est dans le sprint, où elle réussit à me devancer."

Avec trois deuxièmes places en autant de manches, Emma Siegers se contentera donc de la médaille d’argent.

Elle attend toutefois impatiemment de prendre sa revanche. Emma s’alignera demain dans la course de côtes de Vresse-sur-Semois, avant de mettre le cap sur l’Espagne pour une compétition en deux jours le dernier week-end d’août.