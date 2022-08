Propos signés William Jr Lecerf. L’ancien coureur du Chevigny vit décidément une année pleine. Après le Baby Giro et sa superbe 4eplace finale, le jeune espoir de Lotto-Soudal enchaîne avec la course à étapes la plus prestigieuse pour les U23: le Tour de l’Avenir, dont le départ sera donné demain soir à La Roche-sur-Yon en Vendée.

Vingt-sept sélections y sont conviées, dont plusieurs sud-américaines. Casper Van Uden, chez les Hollandais, Mathias Vacek chez les Slovaques, Marco Frigo chez les Italiens, les Français Romain Grégoire et Lenny Martinez, mais surtout l’épouvantail britannique, Leo Hayter, seront à surveiller par une formation belge redoutable, elle aussi. Avec Cian Uijtdebroeks, mais aussi Lennert Van Eetvelt, 2e du Giro et qui a déjà en poche son ticket de professionnel, les Belges disposent de deux atouts pour le général. Gil Gelders et Thibau Nys comptent bien faire parler leur pointe de vitesse dans les étapes de plaine. Si vous y ajoutez Alec Segaert, vainqueur à Herbeumont et un William Jr capable de brouiller les cartes, Serge Pauwels, le coach des Belges, se doit de nourrir de grosses ambitions.

" Il faudra veiller à ne pas se faire surprendre les premiers jours, à éviter les chutes surtout", observe l’ex-Corbelot, les yeux déjà tournés sur les quatre dernières étapes, celles en montagne.

La Madeleine, l’Iseran

En apéro, le parcours vers Oyonnax mercredi prochain comporte cinq grimpettes de 3e catégorie. Après une journée de repos, le triptyque final promet un joli feu d’artifice: arrivée au col de la Madeleine vendredi, à la Toussuire samedi avant de conclure par l’Iseran, le lendemain… Juste ce dont est très friand celui qui fêtera bientôt ses 20 ans et sait que ses prestations au cours de ces prochains jours seront à nouveau suivies de très près par toute la planète du cyclisme professionnel.