Cyclisme: Aurélien Lejeune s'est retrouvé dans les champs, avant de faire demi-tour

Aurélien Lejeune, unique provincial en course dans les deux pelotons, n’oubliera pas de sitôt les moments vécus au milieu de ce peloton international. D’autant que le Wellinois a fait honneur à son maillot du Chevigny, pour le plus grand plaisir de Jean-Luc Volon, fidèle soigneur du club. Notamment le premier jour avec les ascensions de Wanne et de Mont-le-Soie dans la fournaise. " J’ai quelque peu reculé dans le final, mais je termine quand même 24e,explique le coureur.J’étais mal placé pour aborder Wanne, mais j’ai remonté la quasi-totalité du peloton aux côtés de Jasper Schoofs(NDLR: le vainqueur final du triptyque)."

«Je me suis retrouvé dans les champs»

Aurélien confirmera ses bonnes dispositions tout au long des quatre étapes, mais avoue tout de même avoir dû puiser dans ses réserves lors des incessantes remontées vers Lierneux le dernier jour. " Pas étonnant qu’un quart des rescapés a jeté l’éponge, observe-t-il.J’ai résisté le plus longtemps possible, mais je concède quand même 45 secondes sur la fin."

Ce sont toutefois les secondes perdues sur le RAVeL au cours du chrono qui restent en travers de la gorge du Wellinois. " Je me suis trompé de direction, peste-t-il.Je me suis retrouvé dans les champs avant de faire demi-tour. J’ai dû lâcher une trentaine de secondes dans l’aventure. Elles me coûtent une place dans le top 25."

Qu’importe! Aurélien s’est juré qu’on ne l’y reprendrait plus. L’an prochain, il veillera à reconnaître le parcours. Et deux fois plutôt qu’une…