Une énorme déception. Quand vous faites un aussi long déplacement, que vous livrez un match solide, avec des sorties de balle qui étonnent même vos adversaires, et que vous prenez deux buts en jouant à dix contre onze, c’est forcément rageant. Ce Westhoek, c’était encore un niveau au-dessus de Warnant, mais on lui a offert une belle réplique. On perd sur des faits de jeu, même pas des phases construites. Une balle déviée de la tête par un de nos joueurs vers un attaquant, une longue touche et un penalty, voilà comment ils ont marqué. C’est frustrant.

D’un autre côté, poursuivre l’aventure aurait peut-être un peu trop alourdi votre programme, non?

En passant, on aurait enfin pu jouer un match à domicile, contre une P1 en plus. Cela nous donnait une belle chance d’obtenir une affiche ensuite, contre Maasmechelen normalement. Mais quand on y réfléchit bien, cela nous aurait obligés à disputer deux matches en quatre jours: un gros défi en Coupe, puis l’affrontement avec Rochefort, grand favori, en championnat.

Ces matches de Coupe vous ont donné confiance dans la perspective du championnat?

Clairement, oui. On a joué deux gros matches, face à des D2 amateurs, on a affronté deux bonnes P1; la préparation a été assez idéale en ce sens.

En piston côté droit

Et le nouveau système, en 3-5-2, est bien assimilé?

Oui, ça se passe bien aussi, c’est prometteur. Le coach aurait déjà voulu l’instaurer la saison passée, mais il n’avait pas les profils pour. Des transferts ont été effectués en ce sens. Cela nous stimule tactiquement d’assimiler ainsi autre chose, même si les idées de jeu demeurent identiques. Et cela nous offre une certaine flexibilité puisqu’on maîtrise aussi la défense à quatre.

Dans ce 3-5-2, vous évoluez en tant que latéral droit. Un tout nouveau rôle?

Tout à fait, je n’y avais jamais joué. En fin de saison passée, j’ai dépanné comme arrière droit quand Nicolas Brevers a été blessé. Je m’y sentais bien, le coach était satisfait et m’a dit qu’il pensait à moi pour un rôle de piston.

Et vous appréciez?

Oui. C’est intéressant. C’est différent du poste d’arrière droit parce qu’on a plus de liberté, on prend plus de risques dans le passing. Il y a encore des réflexes à acquérir parce qu’on enchaîne les longues courses à ce poste et il faut pouvoir les faire à bon escient, aller en profondeur au bon moment. Mais je pense que nous sommes occupés à attraper le truc. Les automatismes s’améliorent.

Vous pourrez les travailler à l’entraînement dès lors que vous poursuivrez vos études en septembre?

Oui, j’entame mon master en gestion à l’ICHEC, à Bruxelles. Il me reste deux ans. Mais contrairement à la saison passée, je vais revenir deux fois par semaine, en covoiturage avec Lorian Léonard qui sera à Louvain. Avant, comme j’étais seul, je ne revenais qu’une fois.