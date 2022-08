Van der Ouderaa, 68e de l’Euro en élites

Rappelons qu’avant cela, le citoyen de Châtillon avait conquis un sacre mondial en sprint H35, assorti de la 5eplace sur la moyenne distance et de la 10esur la longue. Mais il n’était pas le seul Luxembourgeois engagé dans les courses des Pouilles. Christian Stoffels (Marche, H60) a d’abord raté sa finale en sprint, hésitant dans le choix d’une rue."Je perds ainsi la 6eplace et me retrouve 18e",regrette-t-il. Sur 200 partants en H60, ce n’était pas un si mauvais résultat. En forêt, Christian n’appréhendait pas bien le terrain en qualification et en finale moyenne distance (56e), mais prenait une superbe 11eplace sur le long à 2 secondes du top 10. Son meilleur résultat en championnat du monde.