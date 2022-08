À l’instar des autres membres du top 12 au ranking européen, il est en effet dispensé des séries et n’entrera en lice que dans l’une des trois demi-finales, programmées ce jeudi, à partir de 11 h 25.

Demi-finaliste mondial à Eugene, à la mi-juillet (et médaillé de bronze dans le relais), auteur, dans la foulée, d’une très bonne course au meeting Diamond League de Chorzow (Pologne), le Gaumais est arrivé lundi soir dans la capitale bavaroise. Et en pleine confiance.

Auteur d’un record personnel (et de Belgique) à 48.90 cette année, à Berne (record qu’il aurait nettement battu s’il n’avait heurté la dernière haie à Chorzow), le sociétaire de l’AC Dampicourt fait partie des meilleurs Européens de la saison. Seuls six des 36 athlètes inscrits pour l’épreuve ont couru plus vite que lui cette année: le recordman du monde Warholm (48.00) qu’on attend particulièrement revanchard après sa désillusion à Eugene, les Français Happio (47.41) et Vaillant (48.83), l’Allemand Abuaku (48.80), le Suédois Bengström (48.52) et le Turc Copello (48.27). Tandis que l’Italien Bencosme et le Slovène Gucek ont, eux, couru en 48.91.

«Il peut faire 14 foulées, pas 15»

On le constate, plusieurs athlètes se tiennent donc de très près et la lutte risque d’être serrée."Mais tout est possible,avance François Gourmet, l’un des entraîneurs du natif de Chenois.Julien est en forme, il a bien récupéré après Eugene et sa course en Pologne lui a donné beaucoup de confiance. On voulait qu’il termine en 14 foulées sur les dernières haies et pas en 15(NDLR: et 13 foulées sur les 6 ou 7 premières).Il y est presque parvenu en demi à Eugene et en Pologne, il n’a heurté que la toute dernière haie. La demi-finale doit lui servir à bien régler cet aspect. S’il y arrive et qu’il a un bon couloir en finale, il peut se montrer ambitieux. Mais s’il ne va pas en finale, on sera déçu. En demi, dès lors qu’il fait partie du top 12, il bénéficiera d’un couloir central, du 3 au 6."

La finale est prévue vendredi, en fin de soirée. Si Julien Watrin décroche son ticket pour cette apothéose, il sera dispensé des séries du 4 x 400 qui se disputeront le matin même. Mais Jacques Borlée, l’entraîneur du relais, a de la réserve puisqu’en plus d’Alexander Doom, Dylan et Kevin Borlée, inscrits sur 400 m, Jonathan Sacoor et Jonathan Borlée sont également du voyage.

La finale du relais est, elle, programmée au samedi 20 août, à 21 h 15. Une demi-heure plus tôt, Victoria Rausch, la Grand-Ducale de l’AC Dampicourt, aura fait son apparition dans les séries du 100 m haies.